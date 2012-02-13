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    Расписание матчей 13-02-2012

    январь 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    февраль 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4
    март 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Португалия. Высшая лига (2011/2012), 18 тур
    13 февраля, понедельник
    00:15
    Порту
    4:0
    Лейрия
    Матч завершен
    Испания. Примера (2011/2012), 23 тур
    13 февраля, понедельник
    00:30
    Реал
    4:2
    Леванте
    Матч завершен
    13 февраля, понедельник
    23:59
    Реал Сосьедад
    2:0
    Севилья
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2011/2012), 23 тур
    13 февраля, понедельник
    23:45
    Наполи
    2:0
    Кьево
    Матч завершен
    13 февраля, понедельник
    23:45
    Сиена
    1:0
    Рома
    Матч завершен
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