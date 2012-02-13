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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Кьево
Наполи - Кьево: обзор матча 13 февраля 2012
Наполи
13.02.2012, понедельник, 23:45
Италия. Серия А, 23 тур
2 : 0
Завершен
Кьево
15'
М. Бритос
38'
Э. Кавани (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Кьево
Желтая карточка
М. Бритос
+3
Замена
Э. Варгас
️️️️
Э. Кавани
Желтая карточка
М. Андреолли
Замена
Г. Пандев
️️️️
Э. Лавесси
Замена
Л. Ригони
️️️️
Лусиано
Замена
К. Вацек
️️️️
М. Брэдли
Желтая карточка
К. Суньига
Желтая карточка
П. Хетемай
Замена
К. Маджо
️️️️
М. Гамшик
Желтая карточка
Д. Грава
Замена
Д. Москарделли
️️️️
А. Палоски
Желтая карточка
Д. Сардо
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Э. Кавани
ГОЛ! 1:0!
М. Бритос
Пас отдал
Э. Лавесси
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
3
Андреа Доссена
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
4
Майкл Брэдли
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
10
Лусиано
ПП
77
Сирил Теро
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
30
Лука Ригони
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
3-5-2
16
Де Санктис
6
Ароника
3
Бритос
2
Грава
3
Доссена
17
Гамшик
88
Инлер
5
Гаргано
18
Суньига
10
Кавани
22
Лавесси
4-3-3
70
Соррентино
20
Сардо
15
Ачерби
3
Андреолли
3
Драме
10
Лусиано
56
Хетемай
4
Брэдли
9
Палоски
31
Пеллисьер
77
Теро
17
Гамшик
11
Маджо
11
Маджо
17
Гамшик
10
Кавани
11
Варгас
11
Варгас
10
Кавани
22
Лавесси
21
Пандев
21
Пандев
22
Лавесси
10
Лусиано
30
Ригони
30
Ригони
10
Лусиано
4
Брэдли
7
Вацек
7
Вацек
4
Брэдли
9
Палоски
9
Москарделли
9
Москарделли
9
Палоски
Остались в запасе
Наполи
Кьево
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
1
Кристиан Пуджиони
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
Остались в запасе
1
Кристиан Пуджиони
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Наполи - Кьево
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
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