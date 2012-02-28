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    Расписание матчей 28-02-2012

    январь 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    февраль 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4
    март 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
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    Португалия. Высшая лига (2011/2012), 20 тур
    28 февраля, вторник
    00:15
    Брага
    4:0
    Витория Гимараеш
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2012
    28 февраля, вторник
    14:00
    Спортинг
    0:1
    Локомотив
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2012
    28 февраля, вторник
    18:00
    Сербия
    2:0
    Армения
    Матч завершен
    28 февраля, вторник
    23:00
    Босния и Герцеговина
    1:2
    Бразилия
    Матч завершен
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