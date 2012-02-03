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    Расписание матчей 03-02-2012

    январь 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    февраль 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4
    март 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Marbella Cup 2012, 1/4 финала
    3 февраля, пятница
    15:00
    ЦСКА
    0:1
    Гуанчжоу Эвергранд
    Матч завершен
    3 февраля, пятница
    17:30
    Лех
    5:0
    Тимишоара
    Матч завершен
    3 февраля, пятница
    20:00
    Динамо
    2:0
    Крылья Советов
    Матч завершен
    3 февраля, пятница
    22:30
    Рубин
    5:1
    Зестафони
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2011/2012), 20 тур
    3 февраля, пятница
    23:00
    Херенвен
    4:3
    Рода
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2011/2012), 20 тур
    3 февраля, пятница
    23:30
    Нюрнберг
    0:2
    Боруссия
    Матч завершен
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