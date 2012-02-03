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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
ЦСКА - Гуанчжоу Эвергранд
ЦСКА - Гуанчжоу Эвергранд: обзор матча 03 февраля 2012
ЦСКА
03.02.2012, пятница, 15:00
Marbella Cup, 1/4 финала
0 : 1
Завершен
Гуанчжоу Эвергранд
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ЦСКА - Гуанчжоу Эвергранд
Замена
С. Сердеров
️️️️
А. Муса
Замена
Э. Рахимич
️️️️
П. Вернблум
Красная карточка
К. Набабкин
Замена
Д. Шемберас
️️️️
К. Набабкин
Желтая карточка
П. Вернблум
Замена
З. Тошич
️️️️
К. Инсунг
Замена
Секу
️️️️
Т. Нецид
Замена
Е. Алдонин
️️️️
П. Мамаев
Замена
В. Васин
️️️️
В. Березуцкий
Замена
К. Набабкин
️️️️
А. Березуцкий
Замена
С. Ревякин
️️️️
С. Чепчугов
Желтая карточка
А. Дзагоев
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча ЦСКА - Гуанчжоу Эвергранд
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Гуанчжоу Эвергранд
Товарищеские матчи
Зенит
4 : 1
28.01.2018
Гуанчжоу Эвергранд
Клубный чемпионат мира, Матч за 3-е место
Санфречче Хиросима
2 : 1
20.12.2015
Гуанчжоу Эвергранд
Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
Барселона
3 : 0
17.12.2015
Гуанчжоу Эвергранд
Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
Америка
1 : 2
13.12.2015
Гуанчжоу Эвергранд
Товарищеские матчи
Гуанчжоу Эвергранд
6 : 2
06.07.2014
Гамбург
Информация о матче
Стадион:
ВЭБ Арена
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