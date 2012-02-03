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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Боруссия Д
Нюрнберг - Боруссия Д: обзор матча 03 февраля 2012
Нюрнберг
03.02.2012, пятница, 23:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
0 : 2
Завершен
Боруссия Д
49'
С. Кель
81'
Л. Барриос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Боруссия Д
Замена
И. Гюндоган
️️️️
Я. Блащиковски
ГОЛ! 0:2!
Л. Барриос
Замена
А. Буньяку
️️️️
Д. Марох
Замена
Л. Барриос
️️️️
Р. Левандовски
Замена
Т. Чендлер
️️️️
А. Коэн
Замена
А. Эссвайн
️️️️
К. Айглер
Желтая карточка
М. Фойлнер
ГОЛ! 0:1!
С. Кель
Пас отдал
Л. Пищек
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
С. Бендер
Травма
С. Бендер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
14
Адам Глоушек
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ПЗ
8
Кристиан Айглер
ЛП
3
Тимми Симонс
ОП
36
Альмог Коэн
ОП
10
Даниэль Дидави
АП
13
Йенс Хегелер
ПП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
ОП
10
Синдзи Кагава
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
8
Майк Франтц
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
10
Альберт Буньяку
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
10
Лукас Барриос
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Шефер
14
Глоушек
5
Марох
2
Вольшайд
8
Фойлнер
3
Симонс
36
Коэн
8
Айглер
13
Хегелер
10
Дидави
17
Пекхарт
3-3-2-1-1
1
Вайденфеллер
5
Бендер
15
Хуммельс
3
Суботич
26
Пищек
5
Кель
29
Шмельцер
16
Блащиковски
6
Гросскройц
10
Кагава
9
Левандовски
36
Коэн
22
Чендлер
22
Чендлер
36
Коэн
8
Айглер
35
Эссвайн
35
Эссвайн
8
Айглер
5
Марох
10
Буньяку
10
Буньяку
5
Марох
16
Блащиковски
20
Гюндоган
20
Гюндоган
16
Блащиковски
5
Бендер
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
5
Бендер
9
Левандовски
10
Барриос
10
Барриос
9
Левандовски
Остались в запасе
Нюрнберг
Боруссия Д
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
8
Майк Франтц
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
14
Иван Перишич
ЛВ
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
8
Майк Франтц
ЦП
Остались в запасе
14
Иван Перишич
ЛВ
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Нюрнберг - Боруссия Д
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:25 (прямая)
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