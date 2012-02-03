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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Рубин - Зестафони
Рубин - Зестафони: обзор матча 03 февраля 2012
Рубин
03.02.2012, пятница, 22:30
Marbella Cup, 1/4 финала
5 : 1
Завершен
Зестафони
19'
Р. Шаронов
56'
Г. Карадениз
67'
В. Оразсахедов
85'
О. Мартинс
88'
П. Быстров (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Рубин - Зестафони
ГОЛ с пенальти! 5:0!
П. Быстров
ГОЛ! 4:0!
О. Мартинс
ГОЛ! 3:0!
В. Оразсахедов
ГОЛ! 2:0!
Г. Карадениз
ГОЛ! 1:0!
Р. Шаронов
19'
Начало матча
Статистика матча Рубин - Зестафони
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Зестафони
Лига Европы, 2 раунд
Спартак Тр
3 : 0
24.07.2014
Зестафони
Лига Европы, 2 раунд
Зестафони
0 : 0
17.07.2014
Спартак Тр
Лига чемпионов, 2 раунд
Зестафони
2 : 2
24.07.2012
Нефтчи
Лига чемпионов, 2 раунд
Нефтчи
3 : 0
17.07.2012
Зестафони
Marbella Cup
Крылья Советов
2 : 2
09.02.2012
Зестафони
Информация о матче
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
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