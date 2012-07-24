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Зестафони - Нефтчи
Зестафони - Нефтчи: обзор матча 24 июля 2012
Зестафони
24.07.2012, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 2 раунд
2 : 2
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Нефтчи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Зестафони - Нефтчи
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зестафони
Лига Европы, 2 раунд
Спартак Тр
3 : 0
24.07.2014
Зестафони
Лига Европы, 2 раунд
Зестафони
0 : 0
17.07.2014
Спартак Тр
Лига чемпионов, 2 раунд
Зестафони
2 : 2
24.07.2012
Нефтчи
Лига чемпионов, 2 раунд
Нефтчи
3 : 0
17.07.2012
Зестафони
Marbella Cup
Крылья Советов
2 : 2
09.02.2012
Зестафони
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Араз-Нахичевань
- : -
22.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Нефтчи
1 : 0
06.11.2026
Кяпаз
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Шамахы
2 : 3
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1 : 1
24.10.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Нефтчи
0 : 0
09.10.2026
Сабах
Информация о матче
Стадион:
Давид Абашидзе
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