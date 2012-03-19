февраль 2012
март 2012
США. МЛС 2012
19 марта, понедельник
00:00
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2011/2012), 23 тур
19 марта, понедельник
00:15
Матч завершен
Испания. Примера (2011/2012), 28 тур
Голландия. Эредивизие (2011/2012), 26 тур
19 марта, понедельник
19:30
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2011/2012), 35 тур, группа A
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012), 21 тур
Украина. Премьер-Лига (2011/2012), 23 тур
Турция. Супер-Лига (2011/2012), 31 тур
19 марта, понедельник
22:00
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2011/2012), 21 тур
Италия. Серия А (2011/2012), 28 тур