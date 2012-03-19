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    Расписание матчей 19-03-2012

    февраль 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4
    март 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    апрель 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2012
    19 марта, понедельник
    00:00
    Лос-Анджелес Гэлакси
    3:1
    Ди Си Юнайтед
    Матч завершен
    Португалия. Высшая лига (2011/2012), 23 тур
    19 марта, понедельник
    00:15
    Витория Гимараеш
    2:2
    Ольяненси
    Матч завершен
    Испания. Примера (2011/2012), 28 тур
    19 марта, понедельник
    00:30
    Реал
    1:1
    Малага
    Матч завершен
    19 марта, понедельник
    23:59
    Эспаньол
    3:1
    Расинг
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2011/2012), 26 тур
    19 марта, понедельник
    19:30
    АЗ Алкмаар
    0:0
    НАК Бреда
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2011/2012), 35 тур, группа A
    19 марта, понедельник
    19:30
    Спартак
    1:2
    ЦСКА
    Матч завершен
    Чехия. Гамбринус лига (2011/2012), 21 тур
    19 марта, понедельник
    20:00
    Дукла
    0:0
    Славия
    Матч завершен
    Украина. Премьер-Лига (2011/2012), 23 тур
    19 марта, понедельник
    21:00
    Металлист
    3:1
    Карпаты
    Матч завершен
    Турция. Супер-Лига (2011/2012), 31 тур
    19 марта, понедельник
    22:00
    Бешикташ
    4:1
    Манисаспор
    Матч завершен
    Дания. Супер-Лига (2011/2012), 21 тур
    19 марта, понедельник
    22:00
    Кеге
    1:1
    Ольборг
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2011/2012), 28 тур
    19 марта, понедельник
    23:45
    Рома
    1:0
    Дженоа
    Матч завершен
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