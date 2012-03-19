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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Расинг
Эспаньол - Расинг: обзор матча 19 марта 2012
Эспаньол
19.03.2012, понедельник, 23:59
Испания. Примера, 28 тур
3 : 1
Завершен
Расинг
26'
Х. Верду
33'
Ф. Коутиньо
80'
Э. Морено
12'
К. Стуани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Расинг
Замена
А. Васкес
️️️️
Ф. Коутиньо
Желтая карточка
Ф. Коутиньо
ГОЛ! 3:1!
Э. Морено
Пас отдал
Ф. Коутиньо
Желтая карточка
Х. Форлин
Замена
Кеннеди
️️️️
М. Арана
Замена
Ромарик
️️️️
Х. Верду
Замена
П. Диоп
️️️️
Х. Самперио
Желтая карточка
Ф. Перес
Желтая карточка
Х. Верду
Вторая желтая
М. Гульон
Замена
М. Торрехон
️️️️
Б. Эспиноcа
Замена
В. Вайсс
️️️️
С. Гарсия
Желтая карточка
С. Гарсия
ГОЛ! 2:1!
Ф. Коутиньо
Желтая карточка
М. Гульон
ГОЛ! 1:1!
Х. Верду
20'
Желтая карточка
Б. Эспиноcа
12'
ГОЛ! 0:1!
К. Стуани
Пас отдал
А. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
21
Хави Лопес
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Калу Уче
ЦП
18
Хуан Форлин
ЦП
25
Хоан Верду
АП
6
Кристиан Гомес
ПВ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Расинг
0
Марио Фернандес
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
29
Хаиро Самперио
ЛВ
8
Гонсало Колса
ЦП
17
Мануэль Арана
ЦП
16
Маркос Гульон
АП
7
Кристиан Стуани
ПВ
8
Адриан Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Эспаньол
13
Эдгар Бадия
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
5
Ромарик
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Расинг
3
Марк Торрехон
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
16
Кеннеди
ПВ
10
Педро Мунитис
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
4-2-3-1
1
Касилья
12
Вила
15
Морено
5
Амат
21
Лопес
5
Уче
18
Форлин
11
Коутиньо
25
Верду
6
Гомес
9
Гарсия
4-2-3-1
0
Фернандес
15
Перес
27
Гонсалес
20
Эспиноcа
18
Фернандес
8
Колса
17
Арана
7
Стуани
16
Гульон
29
Самперио
8
Гонсалес
25
Верду
5
Ромарик
5
Ромарик
25
Верду
9
Гарсия
7
Вайсс
7
Вайсс
9
Гарсия
11
Коутиньо
9
Васкес
9
Васкес
11
Коутиньо
20
Эспиноcа
3
Торрехон
3
Торрехон
20
Эспиноcа
29
Самперио
18
Диоп
18
Диоп
29
Самперио
17
Арана
16
Кеннеди
16
Кеннеди
17
Арана
Остались в запасе
Эспаньол
Расинг
13
Эдгар Бадия
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
10
Педро Мунитис
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
13
Эдгар Бадия
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
Остались в запасе
10
Педро Мунитис
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Эспаньол - Расинг
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
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