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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - ЦСКА
Спартак - ЦСКА: обзор матча 19 марта 2012
Спартак
19.03.2012, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, группа A, 35 тур
1 : 2
Завершен
ЦСКА
51'
А. Дзюба
37'
З. Тошич
61'
С. Думбия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - ЦСКА
Желтая карточка
А. Дзюба
+1
Замена
А. Цауня
️️️️
С. Думбия
Желтая карточка
Кариока
Замена
Веллитон
️️️️
Д. Де Зеув
Замена
Е. Алдонин
️️️️
Т. Нецид
Замена
Д. Комбаров
️️️️
Д. Билялетдинов
Замена
Секу
️️️️
А. Муса
ГОЛ! 1:2!
С. Думбия
Пас отдал
А. Муса
Желтая карточка
Н. Пареха
Замена
Э. МакГиди
️️️️
Ари
Желтая карточка
П. Вернблум
ГОЛ! 1:1!
А. Дзюба
Пас отдал
Е. Макеев
ГОЛ! 0:1!
З. Тошич
Пас отдал
С. Думбия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
6
Деми Де Зеув
ЦП
5
Кариока
ЦП
10
Эммануэль Эменике
ПП
39
Ари
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ПЗ
18
Зоран Тошич
ЛП
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Спартак
12
Николай Заболотный
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
7
Джано
АП
11
Веллитон
ЦФ
ЦСКА
71
Сергей Ревякин
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
20
Евгений Алдонин
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
26
Секу
ПП
4-4-2
31
Дикань
34
Макеев
17
Сухи
2
Пареха
18
Паршивлюк
14
Билялетдинов
6
Де Зеув
5
Кариока
10
Эменике
22
Дзюба
39
Ари
4-1-2-1-2
1
Чепчугов
6
Березуцкий
4
Игнашевич
24
Березуцкий
42
Щенников
19
Вернблум
66
Дзагоев
18
Тошич
7
Муса
15
Нецид
22
Думбия
14
Билялетдинов
23
Комбаров
23
Комбаров
14
Билялетдинов
39
Ари
46
МакГиди
46
МакГиди
39
Ари
6
Де Зеув
11
Веллитон
11
Веллитон
6
Де Зеув
22
Думбия
19
Цауня
19
Цауня
22
Думбия
15
Нецид
20
Алдонин
20
Алдонин
15
Нецид
7
Муса
26
Секу
26
Секу
7
Муса
Остались в запасе
Спартак
ЦСКА
12
Николай Заболотный
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
7
Джано
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
71
Сергей Ревякин
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
5
Дейвидас Шемберас
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
7
Джано
АП
Остались в запасе
71
Сергей Ревякин
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
5
Дейвидас Шемберас
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Спартак - ЦСКА
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 19:20 (прямая), 07:05 (вторник, 20 марта), 10:00 (пятница, 23 марта), "Россия 2" 18:45 (прямая)
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