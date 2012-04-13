Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
март 2012
апрель 2012
Россия. ФНЛ (2011/2012). группа B, 42 тур
СКА-Хабаровск
0 : 1
Волгарь
Матч завершен
Торпедо Вл
1 : 1
Луч
Матч завершен
Оренбург
2 : 0
КАМАЗ
Матч завершен
Черноморец
1 : 0
Химки
Матч завершен
Балтика
0 : 1
Енисей
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2011/2012), 31 тур
Штутгарт
4 : 1
Вердер
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012). группа B, 9 тур
Томь (мол)
2 : 1
Ахмат (мол)
Матч завершен
Кр. Советов (мол)
0 : 0
Амкар (мол)
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012). группа A, 9 тур
Зенит (мол)
1 : 1
ЦСКА (мол)
Матч завершен
Кубань (мол)
1 : 0
Локомотив (мол)
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2011/2012), 43 тур
Саутгемптон
1 : 3
Рединг
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2011/2012), 27 тур
0 : 0
Кривбасс
Матч завершен
Бельгия. Плей-офф (2011/2012). группа C, 3 тур
Серкль Брюгге
0 : 0
Льерс
Матч завершен
Бельгия. Плей-офф (2011/2012). группа D, 3 тур
Вестерло
4 : 1
Сент-Труйден
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012), 25 тур
Динамо
1 : 0
Славия
Матч завершен