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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Енисей
Балтика - Енисей: обзор матча 13 апреля 2012
Балтика
13.04.2012, пятница, 20:00
Россия. ФНЛ, группа B, 42 тур
0 : 1
Завершен
Енисей
61'
В. Лешонок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Енисей
Замена
А. Гонежуков
️️️️
А. Зюзинс
ГОЛ! 0:1!
В. Лешонок
Пас отдал
А. Базанов
Замена
А. Васильев
️️️️
Э. Гаурачс
Замена
А. Козлов
️️️️
А. Сальников
Замена
М. Вотинов
️️️️
Д. Сысуев
Желтая карточка
В. Федорив
Желтая карточка
С. Пятикопов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
31
Денис Пчелинцев
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
8
Григорий Чиркин
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
47
Андрей Сальников
ЦФ
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
93
Юрий Роденков
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Енисей
1
Илья Ильин
ВР
2
Владимир Федорив
ЛЗ
22
Александр Ковалев
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
88
Раис Ситдиков
ОП
2
Роман Сурнев
ЦП
11
Алексей Базанов
ЦФ
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
44
Антон Козлов
ЦП
17
Иван Завалий
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Енисей
88
Андрей Синицын
ВР
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
30
Алексей Кучук
ЦП
11
Станислав Гончаров
ЦП
8
Сергей Шарин
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
4-3-3
31
Пчелинцев
27
Лебедев
3
Плопа
81
Зимулька
89
Стоцкий
20
Войдель
17
Зюзинс
8
Чиркин
93
Роденков
8
Сысуев
47
Сальников
4-2-2-2
1
Ильин
22
Ковалев
80
Качан
5
Пятикопов
2
Федорив
15
Фатуллаев
88
Ситдиков
2
Сурнев
9
Лешонок
9
Гаурачс
11
Базанов
47
Сальников
44
Козлов
44
Козлов
47
Сальников
8
Сысуев
45
Вотинов
45
Вотинов
8
Сысуев
17
Зюзинс
20
Гонежуков
20
Гонежуков
17
Зюзинс
9
Гаурачс
17
Васильев
17
Васильев
9
Гаурачс
Остались в запасе
Балтика
Енисей
17
Иван Завалий
ЦФ
1
Александр Колинько
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
30
Алексей Кучук
ЦП
11
Станислав Гончаров
ЦП
8
Сергей Шарин
ЦП
88
Андрей Синицын
ВР
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Алферов
Остались в запасе
17
Иван Завалий
ЦФ
1
Александр Колинько
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
Остались в запасе
30
Алексей Кучук
ЦП
11
Станислав Гончаров
ЦП
8
Сергей Шарин
ЦП
88
Андрей Синицын
ВР
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Балтика - Енисей
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Стадион:
Балтика
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