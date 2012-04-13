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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Амкар (мол)
Кр. Советов (мол) - Амкар (мол): обзор матча 13 апреля 2012
Кр. Советов (мол)
13.04.2012, пятница, 15:30
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа B, 9 тур
0 : 0
Завершен
Амкар (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Амкар (мол)
+1
Замена
В. Шустов
️️️️
А. Андриевский
Замена
А. Веселов
️️️️
А. Васечкин
Замена
М. Лаук
️️️️
Т. Сиротин
Желтая карточка
И. Кричмар
Замена
Д. Кочкин
️️️️
Д. Козлов
Замена
Ф. Алексенко
️️️️
Д. Дикьяра
Замена
А. Быков
️️️️
О. Короман
Замена
Е. Зверев
️️️️
О. Шалаев
Желтая карточка
Д. Дикьяра
Желтая карточка
О. Короман
1'
Замена
А. Андриевский
️️️️
З. Цискаридзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
31
Алексей Федоров
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
6
Денис Вихров
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
99
Джозеф Дикьяра
ЛП
18
Олег Шалаев
ОП
74
Сергей Нахлесткин
ЦП
33
Огнен Короман
ЦП
88
Алексей Васечкин
ЦФ
41
Владимир Пестрячев
ЦФ
Амкар (мол)
1
Михаил Опарин
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
2
Илья Кричмар
ЦЗ
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
23
Зураб Цискаридзе
ОП
93
Евгений Смородин
ЦП
10
Дмитрий Козлов
ЦП
22
Антон Романенко
ЦП
49
Тимофей Сиротин
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Кр. Советов (мол)
1
Денис Вавилин
ВР
1
Алексей Козлов
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
57
Андрей Веселов
ЦЗ
97
Федор Алексенко
ЦП
13
Евгений Зверев
ЦП
93
Артем Быков
ЦП
Амкар (мол)
14
Игорь Степанов
ВР
35
Дмитрий Ершов
ВР
44
Никита Пермяков
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
84
Данил Кочкин
ЦП
95
Владислав Шустов
ЦП
29
Андрей Андриевский
ЦФ
4-1-3-2
31
Федоров
3
Молош
6
Вихров
47
Божин
13
Почивалин
18
Шалаев
99
Дикьяра
33
Короман
74
Нахлесткин
41
Пестрячев
88
Васечкин
3-3-3-1
1
Опарин
5
Мьюшкович
2
Кричмар
88
Рудаков
27
Молодцов
23
Цискаридзе
30
Идову
93
Смородин
10
Козлов
22
Романенко
49
Сиротин
99
Дикьяра
97
Алексенко
97
Алексенко
99
Дикьяра
88
Васечкин
57
Веселов
57
Веселов
88
Васечкин
18
Шалаев
13
Зверев
13
Зверев
18
Шалаев
33
Короман
93
Быков
93
Быков
33
Короман
23
Цискаридзе
29
Андриевский
29
Андриевский
23
Цискаридзе
49
Сиротин
10
Лаук
10
Лаук
49
Сиротин
10
Козлов
84
Кочкин
84
Кочкин
10
Козлов
Андриевский
95
Шустов
95
Шустов
Андриевский
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Амкар (мол)
38
Артем Касимов
ЦЗ
1
Денис Вавилин
ВР
1
Алексей Козлов
ВР
44
Никита Пермяков
ЦЗ
14
Игорь Степанов
ВР
35
Дмитрий Ершов
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
38
Артем Касимов
ЦЗ
1
Денис Вавилин
ВР
1
Алексей Козлов
ВР
Остались в запасе
44
Никита Пермяков
ЦЗ
14
Игорь Степанов
ВР
35
Дмитрий Ершов
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Амкар (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
ЦСК ВВС
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Амкар (мол)
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2018.08.19 12:17
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Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
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