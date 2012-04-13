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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - ЦСКА (мол)
Зенит (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 13 апреля 2012
Зенит (мол)
13.04.2012, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа A, 9 тур
1 : 1
Завершен
ЦСКА (мол)
85'
И. Елин
10'
Р. Нетфуллин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - ЦСКА (мол)
+3
Желтая карточка
П. Тен
Желтая карточка
Е. Башкиров
+3
ГОЛ! 1:1!
И. Елин
Желтая карточка
А. Попов
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
К. Инсунг
Замена
С. Федотов
️️️️
П. Дроздов
Замена
К. Базелюк
️️️️
Г. Засеев
Замена
И. Елин
️️️️
В. Ефимов
Желтая карточка
А. Семенов
Замена
Д. Ящук
️️️️
Д. Богаев
Замена
А. Закарлюка
️️️️
М. Батов
Замена
П. Киреенко
️️️️
Е. Марков
10'
ГОЛ! 0:1!
Р. Нетфуллин
Желтая карточка
К. Костин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
23
Егор Бабурин
ВР
17
Кирилл Костин
ЦЗ
75
Степан Ребенко
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
22
Андрей Иванов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
98
Владислав Ефимов
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
ЦСКА (мол)
14
Вадим Карпов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
7
Павел Дроздов
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
7
Гела Засеев
ЦП
77
Ким Инсунг
АП
18
Артем Попов
ПВ
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Зенит (мол)
35
Даниил Сизько
ВР
67
Дмитрий Чертищев
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
91
Данила Ящук
ЦП
79
Игорь Елин
ЦФ
17
Александр Закарлюка
ЦФ
ЦСКА (мол)
1
Илья Помазун
ВР
8
Семен Федотов
ПЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
40
Юрий Бавин
ЦП
94
Георгий Багдасарян
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
2-1-5-2
23
Бабурин
17
Костин
75
Ребенко
44
Башкиров
5
Зинков
88
Богаев
17
Батов
28
Могилевец
22
Иванов
20
Марков
98
Ефимов
4-2-2-2
14
Карпов
22
Тен
7
Дроздов
20
Полюткин
28
Семенов
52
Нетфуллин
7
Засеев
18
Попов
77
Инсунг
10
Амбарцумян
92
Кобзарь
98
Ефимов
79
Елин
79
Елин
98
Ефимов
88
Богаев
91
Ящук
91
Ящук
88
Богаев
20
Марков
13
Киреенко
13
Киреенко
20
Марков
17
Батов
17
Закарлюка
17
Закарлюка
17
Батов
77
Инсунг
10
Хадарцев
10
Хадарцев
77
Инсунг
7
Дроздов
8
Федотов
8
Федотов
7
Дроздов
7
Засеев
10
Базелюк
10
Базелюк
7
Засеев
Остались в запасе
Зенит (мол)
ЦСКА (мол)
35
Даниил Сизько
ВР
67
Дмитрий Чертищев
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
94
Георгий Багдасарян
ЦФ
1
Илья Помазун
ВР
40
Юрий Бавин
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Остались в запасе
35
Даниил Сизько
ВР
67
Дмитрий Чертищев
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
Остались в запасе
94
Георгий Багдасарян
ЦФ
1
Илья Помазун
ВР
40
Юрий Бавин
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча Зенит (мол) - ЦСКА (мол)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
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