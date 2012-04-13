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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Локомотив (мол)
Кубань (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 13 апреля 2012
Кубань (мол)
13.04.2012, пятница, 14:30
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа A, 9 тур
1 : 0
Завершен
Локомотив (мол)
39'
Р. Кокоскерия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Локомотив (мол)
Желтая карточка
Э. Байчора
+4
+2
Вторая желтая
И. Голбан
Замена
С. Арзуманов
️️️️
И. Бойков
+2
Желтая карточка
И. Голбан
Желтая карточка
Н. Саламатов
Желтая карточка
И. Бойков
Замена
Е. Кирисов
️️️️
П. Хартияди
Замена
С. Зозуля
️️️️
М. Малыш
Замена
С. Цвейба
️️️️
Г. Бурнаш
Красная карточка
К. Халваши
Замена
К. Халваши
️️️️
А. Соснин
Замена
Н. Саламатов
️️️️
М. Барсов
Замена
Н. Дубчак
️️️️
А. Закускин
Желтая карточка
Р. Кокоскерия
Замена
Р. Слинько
️️️️
С. Дрампов
Замена
А. Смирнов
️️️️
А. Серасхов
Замена
Н. Лапин
️️️️
М. Петрусев
Замена
И. Бойков
️️️️
Г. Убилава
Замена
Л. Коноплев
️️️️
Н. Жиляев
Замена
Э. Байчора
️️️️
С. Намашко
ГОЛ! 1:0!
Р. Кокоскерия
Желтая карточка
В. Лобкарев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
1
Станислав Намашко
ВР
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
94
Александр Каглюк
ЦЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
75
Сергей Дрампов
ЦЗ
50
Рустам Кокоскерия
ЦЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
7
Гиорг Убилава
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
17
Максим Малыш
АП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
Локомотив (мол)
91
Александр Воробьев
ВР
22
Игорь Голбан
ЦЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
8
Александр Закускин
ЦП
24
Панайот Хартияди
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Волчек
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
73
Сергей Арзуманов
ЦП
5
Каха Халваши
ЦП
45
Сергей Зозуля
ЦП
92
Руслан Слинько
ЦП
7
Левон Коноплев
ЦП
99
Игорь Бойков
ЦФ
Локомотив (мол)
44
Антон Смирнов
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
2
Евгений Кирисов
ЦП
11
Алексей Горшков
ЦП
10
Никита Саламатов
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
7
Никита Дубчак
АП
4-3-2
1
Намашко
94
Каглюк
75
Дрампов
50
Кокоскерия
15
Князев
9
Жиляев
23
Соснин
7
Убилава
17
Малыш
52
Лобкарев
4-4-1-1
91
Воробьев
23
Зуйков
22
Голбан
93
Бурнаш
2
Серасхов
24
Хартияди
92
Подберезкин
78
Калинский
8
Закускин
8
Петрусев
14
Барсов
Бойков
73
Арзуманов
73
Арзуманов
Бойков
7
Убилава
99
Бойков
99
Бойков
7
Убилава
23
Соснин
5
Халваши
5
Халваши
23
Соснин
17
Малыш
45
Зозуля
45
Зозуля
17
Малыш
75
Дрампов
92
Слинько
92
Слинько
75
Дрампов
9
Жиляев
7
Коноплев
7
Коноплев
9
Жиляев
1
Намашко
1
Байчора
1
Байчора
1
Намашко
2
Серасхов
44
Смирнов
44
Смирнов
2
Серасхов
24
Хартияди
2
Кирисов
2
Кирисов
24
Хартияди
14
Барсов
10
Саламатов
10
Саламатов
14
Барсов
8
Закускин
7
Дубчак
7
Дубчак
8
Закускин
8
Петрусев
9
Лапин
9
Лапин
8
Петрусев
93
Бурнаш
14
Цвейба
14
Цвейба
93
Бурнаш
Остались в запасе
Кубань (мол)
Локомотив (мол)
11
Алексей Горшков
ЦП
Главный тренер
Владимир Волчек
Остались в запасе
Остались в запасе
11
Алексей Горшков
ЦП
Главный тренер
Владимир Волчек
Статистика матча Кубань (мол) - Локомотив (мол)
4
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
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