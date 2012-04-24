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март 2012
апрель 2012
Лига Чемпионов (2011/2012), 1/2 финала, ответный матч
Барселона
2 : 2
Челси
Матч завершен
Англия. Премьер-Лига (2011/2012), 29 тур
Астон Вилла
1 : 2
Болтон
Матч завершен
Италия. Серия А (2011/2012), 33 тур
Кальяри
3 : 0
Катания
Матч завершен
Аталанта
1 : 0
Кьево
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012), 32 тур
Носта
2 : 0
Рубин-2
Матч завершен
Тюмень
6 : 3
Зенит-Ижевск
Матч завершен
1 : 1
Матч завершен
Нефтехимик
0 : 0
Динамо Киров
Матч завершен
0 : 2
Уфа
Матч завершен
Волга
0 : 1
Химик
Матч завершен
Сызрань-2003
1 : 2
Челябинск
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2011/2012), 21 тур
Таврия
1 : 1
Металлург
Матч завершен