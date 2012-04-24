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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Катания
Кальяри - Катания: обзор матча 24 апреля 2012
Кальяри
24.04.2012, вторник, 20:30
Италия. Серия А, 33 тур
3 : 0
Завершен
Катания
21'
Т. Рибейро
79'
М. Пинилья
90+4'
С. Ибарбо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Катания
ГОЛ! 3:0!
С. Ибарбо
+4
Замена
Л. Ариаудо
️️️️
А. Коссу
Замена
Х. Ларривей
️️️️
М. Пинилья
ГОЛ! 2:0!
М. Пинилья
Пас отдал
С. Ибарбо
Замена
А. Кателлани
️️️️
К. Льяма
Замена
С. Ибарбо
️️️️
Т. Рибейро
Замена
Д. Суасо
️️️️
М. Бьяджианти
Желтая карточка
Т. Рибейро
Замена
Д. Ландзафаме
️️️️
А. Гомес
ГОЛ! 1:0!
Т. Рибейро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
8
Альбин Экдаль
ЛП
44
Раджа Наингголан
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
7
Андреа Коссу
ЦП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Катания
1
Пьетро Террачиано
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Кальяри
12
Марко Руцитту
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
15
Николас Бови
ЦП
7
Нене
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Катания
1
Томаш Косицки
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
9
Давид Суасо
ЦФ
24
Андреа Кателлани
ЦФ
4-4-2
1
Аврамов
33
Агостини
2
Канини
13
Астори
24
Писано
8
Экдаль
5
Конти
7
Коссу
44
Наингголан
19
Рибейро
51
Пинилья
4-4-2
1
Террачиано
16
Мотта
2
Сполли
55
Беллуски
15
Марчезе
27
Бьяджианти
17
Сеймур
24
Риккьюти
19
Льяма
18
Бергессио
10
Гомес
7
Коссу
15
Ариаудо
15
Ариаудо
7
Коссу
51
Пинилья
11
Ларривей
11
Ларривей
51
Пинилья
19
Рибейро
8
Ибарбо
8
Ибарбо
19
Рибейро
10
Гомес
7
Ландзафаме
7
Ландзафаме
10
Гомес
27
Бьяджианти
9
Суасо
9
Суасо
27
Бьяджианти
19
Льяма
24
Кателлани
24
Кателлани
19
Льяма
Остались в запасе
Кальяри
Катания
12
Марко Руцитту
ВР
15
Николас Бови
ЦП
24
Габриэле Перицо
ПЗ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
1
Томаш Косицки
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
Остались в запасе
12
Марко Руцитту
ВР
15
Николас Бови
ЦП
24
Габриэле Перицо
ПЗ
7
Нене
ЦФ
Остались в запасе
1
Томаш Косицки
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Кальяри - Катания
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Нерео Рокко
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