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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Кьево
Аталанта - Кьево: обзор матча 24 апреля 2012
Аталанта
24.04.2012, вторник, 20:30
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 0
Завершен
Кьево
72'
М. Моралес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Кьево
Замена
С. Луккини
️️️️
Э. Скелотто
Замена
Р. Каццола
️️️️
Л. Чигарини
Замена
А. Палоски
️️️️
Р. Крусадо
ГОЛ! 1:0!
М. Моралес
Пас отдал
Э. Скелотто
Желтая карточка
Д. Дайнелли
Желтая карточка
Л. Чигарини
Желтая карточка
Б. Цесар
Замена
П. Хетемай
️️️️
Л. Ригони
Желтая карточка
Г. Стендардо
Замена
Д. Дайнелли
️️️️
М. Андреолли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
17
Томас Манфредини
ЛП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
77
Кристиан Раймонди
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
АП
18
Эсекьель Скелотто
ПП
19
Херман Денис
ЦФ
8
Лука Чигарини
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
3
Букари Драме
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛВ
30
Лука Ригони
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
44
Риккардо Каццола
ЦП
19
Алессандро Карроцца
АП
33
Адриано Феррейра-Пинто
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
39
Франческо Грандольфо
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
2-5-1-2
47
Консильи
2
Стендардо
13
Пелузо
17
Манфредини
10
Моралес
77
Раймонди
14
Кармона
18
Скелотто
7
Бонавентура
8
Чигарини
19
Денис
4-3-1-2
70
Соррентино
21
Фрей
3
Андреолли
12
Цесар
3
Драме
30
Ригони
4
Брэдли
7
Вацек
14
Крусадо
31
Пеллисьер
77
Теро
18
Скелотто
17
Луккини
17
Луккини
18
Скелотто
8
Чигарини
44
Каццола
44
Каццола
8
Чигарини
3
Андреолли
3
Дайнелли
3
Дайнелли
3
Андреолли
30
Ригони
56
Хетемай
56
Хетемай
30
Ригони
14
Крусадо
9
Палоски
9
Палоски
14
Крусадо
Остались в запасе
Аталанта
Кьево
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
19
Алессандро Карроцца
АП
33
Адриано Феррейра-Пинто
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
39
Франческо Грандольфо
ЦФ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
19
Алессандро Карроцца
АП
33
Адриано Феррейра-Пинто
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Остались в запасе
39
Франческо Грандольфо
ЦФ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Аталанта - Кьево
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
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