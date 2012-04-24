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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Челси
Барселона - Челси: обзор матча 24 апреля 2012
Барселона
24.04.2012, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, 1/2 финала
2 : 2
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Челси
35'
С. Бускетс
43'
А. Иньеста
45+1'
Рамирес
90+2'
Ф. Торрес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Челси
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
Ф. Торрес
89'
Желтая карточка
Р. Мейрелеш
80'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Дрогба
Замена
С. Кейта
️️️️
С. Фабрегас
74'
72'
Желтая карточка
Ф. Лэмпард
Желтая карточка
Л. Месси
71'
Замена
К. Тельо
️️️️
И. Куэнка
67'
59'
Желтая карточка
П. Чех
58'
Замена
С. Калу
️️️️
Х. Мата
Желтая карточка
А. Иньеста
50'
Пенальти не реализован!
Л. Месси
49'
48'
Желтая карточка
Б. Иванович
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
Рамирес
Пас отдал
Ф. Лэмпард
45'
Желтая карточка
Рамирес
ГОЛ! 2:0!
А. Иньеста
Пас отдал
Л. Месси
43'
37'
Красная карточка
Д. Терри
ГОЛ! 1:0!
С. Бускетс
Пас отдал
И. Куэнка
35'
32'
Желтая карточка
Д. Оби Микел
Замена
Д. Алвес
️️️️
Ж. Пике
26'
Травма
Ж. Пике
17'
13'
Замена
Ж. Босингва
️️️️
Г. Кэхилл
7'
Травма
Г. Кэхилл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЛП
6
Хави
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
7
Исаак Куэнка
ПП
10
Лионель Месси
ПВ
4
Сеск Фабрегас
ЛФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
64
Хуан Мата
АП
8
Фрэнк Лэмпард
АП
7
Рамирес
ПВ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
9
Педро
ПВ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Жозе Босингва
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ОП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
3-4-1-2
26
Вальдес
14
Маскерано
5
Пуйоль
3
Пике
8
Иньеста
6
Хави
5
Бускетс
7
Куэнка
10
Месси
4
Фабрегас
4
Санчес
4-2-3-1
1
Чех
20
Иванович
24
Кэхилл
26
Терри
3
Коул
12
Оби Микел
14
Мейрелеш
7
Рамирес
8
Лэмпард
64
Мата
11
Дрогба
3
Пике
10
Алвес
10
Алвес
3
Пике
4
Фабрегас
20
Кейта
20
Кейта
4
Фабрегас
7
Куэнка
37
Тельо
37
Тельо
7
Куэнка
24
Кэхилл
3
Босингва
3
Босингва
24
Кэхилл
11
Дрогба
9
Торрес
9
Торрес
11
Дрогба
64
Мата
8
Калу
8
Калу
64
Мата
Остались в запасе
Барселона
Челси
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
22
Росс Тернбулл
ВР
2
Майкл Эссьен
ОП
13
Флоран Малуда
ЛВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Педро
ПВ
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
2
Майкл Эссьен
ОП
13
Флоран Малуда
ЛВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Статистика матча Барселона - Челси
2
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:10 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 22:30 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол (HD)" 22:10 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол 2 (HD)" 22:30 (прямая)
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