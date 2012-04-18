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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Челси - Барселона
Челси - Барселона: обзор матча 18 апреля 2012
Челси
18.04.2012, среда, 22:45
Лига Чемпионов, 1/2 финала
1 : 0
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Барселона
45+2'
Д. Дрогба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Барселона
Замена
Ж. Босингва
️️️️
Рамирес
88'
Желтая карточка
Д. Дрогба
86'
86'
Замена
И. Куэнка
️️️️
Хави
78'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
С. Фабрегас
76'
Желтая карточка
С. Бускетс
Замена
С. Калу
️️️️
Х. Мата
74'
71'
Желтая карточка
Педро
Желтая карточка
Рамирес
69'
66'
Замена
Педро
️️️️
А. Санчес
ГОЛ! 1:0!
Д. Дрогба
Пас отдал
Рамирес
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
7
Рамирес
ЛВ
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
64
Хуан Мата
АП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
4
Сеск Фабрегас
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
ЦП
6
Хави
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Жозе Босингва
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ОП
8
Саломон Калу
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Педро
ПВ
7
Исаак Куэнка
РФ
4-3-2-1
1
Чех
3
Коул
24
Кэхилл
20
Иванович
26
Терри
14
Мейрелеш
8
Лэмпард
12
Оби Микел
7
Рамирес
64
Мата
11
Дрогба
4-1-2-2-1
26
Вальдес
10
Алвес
5
Пуйоль
14
Маскерано
3
Адриано
5
Бускетс
8
Иньеста
6
Хави
10
Месси
4
Фабрегас
4
Санчес
7
Рамирес
3
Босингва
3
Босингва
7
Рамирес
64
Мата
8
Калу
8
Калу
64
Мата
4
Фабрегас
6
Алькантара
6
Алькантара
4
Фабрегас
4
Санчес
9
Педро
9
Педро
4
Санчес
6
Хави
7
Куэнка
7
Куэнка
6
Хави
Остались в запасе
Челси
Барселона
22
Росс Тернбулл
ВР
2
Майкл Эссьен
ОП
13
Флоран Малуда
ЛВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
2
Майкл Эссьен
ОП
13
Флоран Малуда
ЛВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Челси - Барселона
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Помощники судьи:
Майк Пикель
Марк Борш
Дополнительные помощники:
Флориан Майер
Дениз Айтекин
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:10 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол 2" "НТВ" 22:30 (прямая)
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