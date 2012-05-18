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апрель 2012
май 2012
Россия. Матчи за место в РПЛ (2011/2012), первый матч
Ростов
3 : 0
Шинник
Матч завершен
Волга
2 : 1
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012), 36 тур
1 : 3
Матч завершен
Носта
1 : 1
Челябинск
Матч завершен
Нефтехимик
2 : 0
Зенит-Ижевск
Матч завершен
Уфа
3 : 0
Химик
Матч завершен
Динамо Киров
0 : 0
Рубин-2
Матч завершен
Волга
1 : 3
Тюмень
Матч завершен
Сызрань-2003
0 : 2
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2012, 11 тур
Неман
1 : 1
Гомель
Матч завершен
БАТЭ
2 : 1
Славия-Мозырь
Матч завершен
Шахтер
1 : 0
Торпедо-БелАЗ
Матч завершен