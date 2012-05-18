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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Шинник
Ростов - Шинник: обзор матча 18 мая 2012
Ростов
18.05.2012, пятница, 18:00
Россия. Матчи за место в РПЛ
3 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Шинник
8'
Р. Кочиш
45'
Д. Кириченко
70'
Р. Адамов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Шинник
Замена
Д. Полоз
️️️️
И. Смольников
88'
ГОЛ! 3:0!
Р. Адамов
Пас отдал
Д. Блатняк
70'
66'
Замена
К. Скрыльников
️️️️
А. Нежелев
Замена
Р. Адамов
️️️️
Д. Кириченко
62'
Желтая карточка
И. Смольников
59'
59'
Замена
А. Валикаев
️️️️
Д. Гриднев
55'
Желтая карточка
М. Бурченко
46'
Замена
А. Сухов
️️️️
Ф. Васиев
Замена
А. Васильев
️️️️
Х. Байрамян
46'
ГОЛ! 2:0!
Д. Кириченко
Пас отдал
А. Гацкан
45'
ГОЛ! 1:0!
Р. Кочиш
Пас отдал
Д. Блатняк
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
8
Александр Гацкан
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
19
Драган Блатняк
ПП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Шинник
27
Станислав Хотеев
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
33
Абдель Леманж
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
2
Алли Ндри
ПЗ
8
Максим Бурченко
ЛП
56
Даниил Гриднев
ЦП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
7
Анатолий Нежелев
ПП
11
Артур Саркисов
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
21
Роман Адамов
ЦФ
Шинник
35
Артем Смирнов
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
26
Антон Архипов
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Плетикоса
16
Круглов
0
Дьяков
8
Колодин
8
Смольников
92
Емельянов
30
Кочиш
8
Гацкан
19
Блатняк
19
Байрамян
10
Кириченко
4-4-2
27
Хотеев
2
Ндри
33
Леманж
21
Катынсус
26
Васиев
7
Нежелев
56
Гриднев
66
Мичков
8
Бурченко
81
Низамутдинов
11
Саркисов
19
Байрамян
4
Васильев
4
Васильев
19
Байрамян
8
Смольников
7
Полоз
7
Полоз
8
Смольников
10
Кириченко
21
Адамов
21
Адамов
10
Кириченко
26
Васиев
33
Сухов
33
Сухов
26
Васиев
56
Гриднев
5
Валикаев
5
Валикаев
56
Гриднев
7
Нежелев
36
Скрыльников
36
Скрыльников
7
Нежелев
Остались в запасе
Ростов
Шинник
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
30
Сергей Песьяков
ВР
19
Корнел Салата
ЦЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
35
Артем Смирнов
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
26
Антон Архипов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Остались в запасе
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
30
Сергей Песьяков
ВР
19
Корнел Салата
ЦЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
Остались в запасе
35
Артем Смирнов
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
26
Антон Архипов
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Ростов - Шинник
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Антон Кобзев (Москва)
Дмитрий Мосякин (Москва)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"Россия-2" 17:55 (прямая)
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