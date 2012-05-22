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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Шинник - Ростов
Шинник - Ростов: обзор матча 22 мая 2012
Шинник
22.05.2012, вторник, 20:00
Россия. Матчи за место в РПЛ
0 : 1
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Ростов
90'
Р. Адамов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Ростов
90'
ГОЛ! 0:1!
Р. Адамов
89'
Замена
Д. Полоз
️️️️
И. Смольников
Желтая карточка
Е. Стешин
81'
80'
Желтая карточка
А. Гацкан
Замена
Е. Ятченко
️️️️
К. Скрыльников
80'
Желтая карточка
К. Скрыльников
79'
67'
Замена
Р. Адамов
️️️️
Д. Кириченко
Замена
А. Саркисов
️️️️
А. Архипов
62'
60'
Замена
Э. Бракамонте
️️️️
Д. Блатняк
Пенальти не реализован!
Э. Низамутдинов
52'
51'
Желтая карточка
В. Дьяков
Замена
Д. Гриднев
️️️️
Д. Мичков
46'
Желтая карточка
В. Катынсус
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
27
Станислав Хотеев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
36
Константин Скрыльников
ПЗ
8
Максим Бурченко
ЛП
5
Артур Валикаев
ЦП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
33
Александр Сухов
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
26
Антон Архипов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
19
Драган Блатняк
ЛВ
92
Роман Емельянов
ОП
8
Александр Гацкан
ЦП
8
Денис Колодин
ЦП
30
Рэзван Кочиш
АП
4
Андрей Васильев
ПВ
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Шинник
35
Артем Смирнов
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
56
Даниил Гриднев
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
11
Артур Саркисов
ЦФ
30
Константин Дудченко
ЦФ
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
19
Хорен Байрамян
АП
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
21
Роман Адамов
ЦФ
4-4-2
27
Хотеев
13
Белецкий
76
Стешин
21
Катынсус
36
Скрыльников
8
Бурченко
5
Валикаев
66
Мичков
33
Сухов
26
Архипов
81
Низамутдинов
3-1-2-3-1
1
Плетикоса
8
Смольников
0
Дьяков
16
Круглов
92
Емельянов
8
Гацкан
8
Колодин
4
Васильев
30
Кочиш
19
Блатняк
10
Кириченко
36
Скрыльников
97
Ятченко
97
Ятченко
36
Скрыльников
66
Мичков
56
Гриднев
56
Гриднев
66
Мичков
26
Архипов
11
Саркисов
11
Саркисов
26
Архипов
8
Смольников
7
Полоз
7
Полоз
8
Смольников
19
Блатняк
19
Бракамонте
19
Бракамонте
19
Блатняк
10
Кириченко
21
Адамов
21
Адамов
10
Кириченко
Остались в запасе
Шинник
Ростов
35
Артем Смирнов
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
30
Константин Дудченко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
30
Сергей Песьяков
ВР
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Остались в запасе
35
Артем Смирнов
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
30
Константин Дудченко
ЦФ
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Юрий Газзаев
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Статистика матча Шинник - Ростов
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Шинник
Где смотреть матч:
"Россия-2" 19:50 (прямая)
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