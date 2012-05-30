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апрель 2012
май 2012
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012), 38 тур
0 : 2
Челябинск
Матч завершен
Носта
1 : 4
Матч завершен
Рубин-2
1 : 1
Химик
Матч завершен
Уфа
2 : 0
Зенит-Ижевск
Матч завершен
Нефтехимик
2 : 0
Тюмень
Матч завершен
Динамо Киров
2 : 1
Матч завершен
Сызрань-2003
0 : 1
Волга
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Южная Корея
1 : 4
Испания
Матч завершен
Швеция
3 : 2
Исландия
Матч завершен
Швейцария
0 : 1
Румыния
Матч завершен
Нидерланды
2 : 0
Словакия
Матч завершен