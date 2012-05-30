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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея - Испания
Южная Корея - Испания: обзор матча 30 мая 2012
Южная Корея
30.05.2012, среда, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 4
Завершен
Испания
43'
Д. Ким
12'
Ф. Торрес
52'
Х. Алонсо (П)
56'
С. Касорла
80'
А. Негредо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Южная Корея - Испания
Замена
О. Бом Сок
️️️️
П. Чжу-Ху
81'
81'
Замена
И. Касильяс
️️️️
П. Рейна
80'
ГОЛ! 1:4!
А. Негредо
Замена
Д. Ким
️️️️
К. Чжа-Чеол
74'
65'
Замена
Бруно
️️️️
Х. Алонсо
Замена
К. Чи-Ву
️️️️
Н. Те-Хе
62'
58'
Замена
А. Негредо
️️️️
Ф. Торрес
58'
Замена
Адриан
️️️️
Х. Мата
58'
Замена
А. Домингес
️️️️
С. Рамос
Замена
Л. Дон Гук
️️️️
Х. Сон
58'
58'
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
С. Касорла
56'
ГОЛ! 1:3!
С. Касорла
52'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Х. Алонсо
Замена
К. Бо-Кьюн
️️️️
Е. Ки Хун
46'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ким
43'
12'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Торрес
Пас отдал
Б. Эчебаррия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Южная Корея
21
Ким Джин-Хиеон
ВР
6
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
14
Джунг-Су Ли
ЦЗ
4
Чо Ен Хюн
ЦЗ
2
Чой Хьо-Джин
ПЗ
6
До-Хеон Ким
ЛП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
10
Нам Те-Хе
ЦП
19
Ем Ки Хун
ЦП
13
Ку Чжа-Чеол
ПП
19
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Ху Йонг-Му
Испания
23
Пепе Рейна
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
13
Беньят Эчебаррия
ЦП
20
Санти Касорла
ЦП
14
Хаби Алонсо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
13
Хуан Мата
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Южная Корея
1
Чун Сун-Рён
ВР
2
О Бом Сок
ПЗ
12
Ким Бо-Кьюн
ЛП
9
Ким Чи-Ву
ЦП
17
Пак Хьюн-Беом
ЦП
19
Джае-Сунг Ким
ПВ
20
Ли Дон Гук
ЦФ
Испания
1
Икер Касильяс
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
16
Хуанфран
ПЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
4
Хави Гарсия
ОП
19
Бруно
ЦП
16
Адриан
ЦФ
19
Роберто Сольдадо
ЦФ
9
Альваро Негредо
ЦФ
4-4-1-1
21
Джин-Хиеон
6
Пак Чжу-Ху
14
Ли
4
Чо Ен Хюн
2
Хьо-Джин
6
Ким
10
Нам Те-Хе
19
Ем Ки Хун
13
Ку Чжа-Чеол
7
Сон
19
Чжи Донь-Вон
4-3-2-1
23
Рейна
17
Арбелоа
15
Рамос
2
Альбиоль
16
Монреаль
13
Эчебаррия
20
Касорла
14
Алонсо
21
Сильва
13
Мата
9
Торрес
10
Нам Те-Хе
9
Чи-Ву
9
Чи-Ву
10
Нам Те-Хе
7
Сон
20
Ли Дон Гук
20
Ли Дон Гук
7
Сон
7
Сон
17
Хьюн-Беом
17
Хьюн-Беом
7
Сон
6
Пак Чжу-Ху
2
О Бом Сок
2
О Бом Сок
6
Пак Чжу-Ху
19
Ем Ки Хун
12
Ким Бо-Кьюн
12
Ким Бо-Кьюн
19
Ем Ки Хун
13
Ку Чжа-Чеол
19
Ким
19
Ким
13
Ку Чжа-Чеол
23
Рейна
1
Касильяс
1
Касильяс
23
Рейна
15
Рамос
18
Домингес
18
Домингес
15
Рамос
14
Алонсо
19
Бруно
19
Бруно
14
Алонсо
13
Мата
16
Адриан
16
Адриан
13
Мата
20
Касорла
19
Сольдадо
19
Сольдадо
20
Касорла
9
Торрес
9
Негредо
9
Негредо
9
Торрес
Остались в запасе
Южная Корея
Испания
1
Чун Сун-Рён
ВР
Главный тренер
Ху Йонг-Му
18
Жорди Альба
ЛЗ
16
Хуанфран
ПЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
4
Хави Гарсия
ОП
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Остались в запасе
1
Чун Сун-Рён
ВР
Остались в запасе
18
Жорди Альба
ЛЗ
16
Хуанфран
ПЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
4
Хави Гарсия
ОП
Главный тренер
Ху Йонг-Му
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Статистика матча Южная Корея - Испания
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
0 : 0
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
ЮАР
1 : 0
25.06.2026
Южная Корея
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
- : -
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Информация о матче
Главный судья:
Ален Бьери
(Берн)
Стадион:
Эрнст Хаппель
Где смотреть матч:
"Россия-2" 21:55 (прямая)
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