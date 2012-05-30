Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Нидерланды - Словакия
Нидерланды - Словакия: обзор матча 30 мая 2012
Нидерланды
30.05.2012, среда, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Словакия
8'
К. Салата (АГ)
75'
Р. ван дер Ваарт
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Нидерланды - Словакия
Замена
Л. Нарсинг
️️️️
А. Роббен
83'
81'
Замена
К. Копунек
️️️️
М. Стох
Замена
Д. Кейт
️️️️
И. Афеллай
79'
78'
Замена
Ф. Голошко
️️️️
М. Бакош
ГОЛ! 2:0!
Р. ван дер Ваарт
Пас отдал
К. Хунтелаар
75'
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
Р. ван Перси
68'
Замена
Р. ван дер Ваарт
️️️️
У. Снейдер
51'
Травма
У. Снейдер
51'
46'
Замена
Т. Кона
️️️️
К. Геде
46'
Замена
Р. Прохазка
️️️️
М. Брезнаник
Замена
Р. Влаар
️️️️
В. Баума
46'
45'
Желтая карточка
К. Геде
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
К. Салата
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
1
Маартен Стекеленбург
ВР
14
Стейн Схаарс
ЛЗ
3
Джон Хейтинга
ЦЗ
5
Вилфред Баума
ЦЗ
2
Грегори ван дер Вил
ПЗ
8
Ибрагим Афеллай
ЛВ
6
Марк ван Боммел
(К)
ОП
6
Найджел Де Йонг
ОП
10
Уэсли Снейдер
АП
11
Арьен Роббен
ПВ
9
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Словакия
1
Ян Муха
ВР
18
Душан Швенто
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
16
Корнел Салата
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
10
Мирослав Стох
ЛП
5
Марек Чех
ОП
8
Карим Геде
ОП
17
Марек Гамшик
(К)
ЦП
0
Михал Брезнаник
ПП
11
Марек Бакош
ЦФ
Главный тренер
Станислав Грига
Нидерланды
13
Тим Крул
ВР
22
Михел Ворм
ВР
5
Йетро Виллемс
ЛЗ
0
Рон Влаар
ЦЗ
21
Халид Булахруз
ПЗ
16
Кевин Строотман
ЦП
0
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
0
Дирк Кейт
ПП
9
Люк де Йонг
ЦФ
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
17
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Словакия
0
Мэриан Келло
ВР
12
Душан Перниш
ВР
16
Любомир Михалик
ЦЗ
0
Любомир Гулдан
ОП
0
Томаш Кона
ЦП
16
Роман Прохазка
ЦП
14
Камил Копунек
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
13
Филип Голошко
ЦФ
4-2-3-1
1
Стекеленбург
14
Схаарс
3
Хейтинга
5
Баума
2
ван дер Вил
6
ван Боммел
6
Де Йонг
8
Афеллай
10
Снейдер
11
Роббен
9
ван Перси
4-2-3-1
1
Муха
2
Пекарик
15
Губочан
16
Салата
18
Швенто
5
Чех
8
Геде
0
Брезнаник
17
Гамшик
10
Стох
11
Бакош
5
Баума
0
Влаар
0
Влаар
5
Баума
10
Снейдер
0
ван дер Ваарт
0
ван дер Ваарт
10
Снейдер
8
Афеллай
0
Кейт
0
Кейт
8
Афеллай
9
ван Перси
19
Хунтелаар
19
Хунтелаар
9
ван Перси
11
Роббен
17
Нарсинг
17
Нарсинг
11
Роббен
8
Геде
0
Кона
0
Кона
8
Геде
0
Брезнаник
16
Прохазка
16
Прохазка
0
Брезнаник
10
Стох
14
Копунек
14
Копунек
10
Стох
11
Бакош
13
Голошко
13
Голошко
11
Бакош
Остались в запасе
Нидерланды
Словакия
13
Тим Крул
ВР
22
Михел Ворм
ВР
5
Йетро Виллемс
ЛЗ
21
Халид Булахруз
ПЗ
16
Кевин Строотман
ЦП
9
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
0
Мэриан Келло
ВР
12
Душан Перниш
ВР
16
Любомир Михалик
ЦЗ
0
Любомир Гулдан
ОП
19
Юрай Куцка
ЦП
Главный тренер
Станислав Грига
Остались в запасе
13
Тим Крул
ВР
22
Михел Ворм
ВР
5
Йетро Виллемс
ЛЗ
21
Халид Булахруз
ПЗ
16
Кевин Строотман
ЦП
9
Люк де Йонг
ЦФ
Остались в запасе
0
Мэриан Келло
ВР
12
Душан Перниш
ВР
16
Любомир Михалик
ЦЗ
0
Любомир Гулдан
ОП
19
Юрай Куцка
ЦП
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Главный тренер
Станислав Грига
Статистика матча Нидерланды - Словакия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
- : -
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Товарищеские матчи. Сборные
Словакия
2 : 2
05.06.2026
Черногория
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Де Кейп
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 22:25 (прямая)
Новости команд
Все
Нидерланды
Словакия
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
Вчера, 16:25
10
Лига наций: шансы Нидерландов и Греции на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:12
Лига наций: шансы Словакии и Фарерских островов на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:09
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11 ноября
Ван дер Сар честно ответил, благодаря чему Россия победила Голландию на Евро-2008
10 ноября
4
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
Вчера, 16:25
10
Лига наций: шансы Нидерландов и Греции на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:12
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11 ноября
Ван дер Сар честно ответил, благодаря чему Россия победила Голландию на Евро-2008
10 ноября
4
Снейдер высказался о допинге сборной России во время Евро-2008
21 октября
1
Лига наций: шансы Словакии и Фарерских островов на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:09
Молдова – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Молдова – Словакия: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
5 октября
Фарерские острова – Словакия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2026
2 октября
Фарерские острова – Словакия: кто победит в матче 3 тура Лиги наций 2026/2027
1 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+