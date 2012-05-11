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апрель 2012
май 2012
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012), 35 тур
2 : 0
Матч завершен
Металлург Л
2 : 2
Рязань
Матч завершен
Локомотив
1 : 0
Матч завершен
Калуга
1 : 1
Зенит
Матч завершен
Орел
1 : 2
Авангард
Матч завершен
Салют
6 : 1
Витязь
Матч завершен
Подолье
1 : 1
Сокол
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012), 35 тур
Рубин-2
2 : 2
Уфа
Матч завершен
Турция. Плей-офф (2011/2012). группа A, 6 тур
Бешикташ
1 : 1
Трабзонспор
Матч завершен