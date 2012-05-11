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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Салют - Витязь
Салют - Витязь: обзор матча 11 мая 2012
Салют
11.05.2012, пятница, 19:00
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 35 тур
6 : 1
Завершен
Витязь
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Матчи команд
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Россия. ПФЛ. Зона Центр, 21 тур
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