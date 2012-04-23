Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
март 2012
апрель 2012
Испания. Примера (2011/2012), 35 тур
Осасуна
1 : 1
Малага
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012), 32 тур
Авангард
0 : 0
Зенит
Матч завершен
Локомотив
3 : 0
Подолье
Матч завершен
0 : 1
Салют
Матч завершен
1 : 2
Металлург Л
Матч завершен
Рязань
4 : 1
Орел
Матч завершен
Сокол
2 : 1
Калуга
Матч завершен
Витязь
4 : 1
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2011/2012), 45 тур
Лестер
1 : 2
Вест Хэм
Матч завершен
США. МЛС 2012
Ди Си Юнайтед
4 : 1
Нью-Йорк Ред Буллз
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2011/2012), 27 тур
Оденсе
1 : 2
Орхус
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2011/2012), 27 тур
Академика
0 : 1
Ольяненси
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012), 26 тур
Сигма
4 : 0
Богемианс 1905
Матч завершен