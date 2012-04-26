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март 2012
апрель 2012
Россия. ФНЛ (2011/2012). группа B, 44 тур
Оренбург
3 : 0
Химки
Матч завершен
Черноморец
0 : 0
Волгарь
Матч завершен
Торпедо Вл
3 : 0
Енисей
Матч завершен
КАМАЗ
0 : 0
Луч
Матч завершен
Балтика
2 : 0
Факел
Матч завершен
Лига Европы (2011/2012), 1/2 финала, ответный матч
Валенсия
0 : 1
Атлетико
Матч завершен
Атлетик
3 : 1
Спортинг
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012), 28 тур
3 : 1
Алания
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012). группа B, 11 тур
Томь (мол)
1 : 4
Амкар (мол)
Матч завершен
Спартак Нч (мол)
0 : 4
Кр. Советов (мол)
Матч завершен
Ростов (мол)
1 : 0
Ахмат (мол)
Матч завершен
Краснодар (мол)
4 : 3
Матч завершен
США. МЛС 2012
Даллас
1 : 1
Реал Солт-Лейк
Матч завершен