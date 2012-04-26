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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Амкар (мол)
Томь (мол) - Амкар (мол): обзор матча 26 апреля 2012
Томь (мол)
26.04.2012, четверг, 14:30
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа B, 11 тур
1 : 4
Завершен
Амкар (мол)
74'
Е. Кокшаров
69'
Е. Рудаков
71'
А. Субботин
76'
А. Субботин (П)
90+2'
М. Лаук (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Амкар (мол)
+2
ГОЛ с пенальти! 1:4!
М. Лаук
Замена
С. Аксанов
️️️️
А. Кочергин
Замена
М. Лаук
️️️️
А. Андриевский
Замена
А. Сахно
️️️️
Е. Кокшаров
Замена
Р. Жариков
️️️️
О. Сокулов
Желтая карточка
А. Андриевский
Замена
А. Никонов
️️️️
Д. Ефремов
Замена
Т. Сиротин
️️️️
Е. Рудаков
Желтая карточка
Д. Ефремов
ГОЛ с пенальти! 1:3!
А. Субботин
Замена
Д. Тихонов
️️️️
Э. Махмудов
ГОЛ! 1:2!
Е. Кокшаров
Замена
А. Богданов
️️️️
А. Иванов
ГОЛ! 0:2!
А. Субботин
ГОЛ! 0:1!
Е. Рудаков
Желтая карточка
Э. Махмудов
Замена
Д. Козлов
️️️️
Д. Кочкин
Желтая карточка
Д. Кочкин
Желтая карточка
Е. Рудаков
Замена
А. Субботин
️️️️
А. Романенко
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
А. Панцырев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
47
Михаил Филиппов
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
28
Николай Погребняк
ЦЗ
45
Евгений Горячев
ЦЗ
92
Артем Кочергин
ЦЗ
22
Ярослав Овсянников
ЦЗ
65
Олег Сокулов
ЦП
33
Евгений Кокшаров
ЦП
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Амкар (мол)
1
Михаил Опарин
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
2
Илья Кричмар
ЦЗ
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
23
Зураб Цискаридзе
ОП
93
Евгений Смородин
ЦП
22
Антон Романенко
ЦП
84
Данил Кочкин
ЦП
36
Александр Панцырев
ЦП
29
Андрей Андриевский
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Томь (мол)
51
Владимир Агеев
ВР
79
Александр Никонов
ЦЗ
54
Алексей Сахно
ЦП
11
Султан Аксанов
ЦП
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
49
Александр Богданов
ЦФ
43
Роман Жариков
ЦФ
Амкар (мол)
14
Игорь Степанов
ВР
10
Максим Лаук
ЛВ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
10
Дмитрий Козлов
ЦП
49
Тимофей Сиротин
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
3-2-4-1
47
Филиппов
45
Горячев
92
Кочергин
22
Овсянников
59
Иванов
28
Погребняк
65
Сокулов
85
Ефремов
8
Махмудов
33
Кокшаров
9
Погребняк
4-1-4-1
1
Опарин
5
Мьюшкович
2
Кричмар
88
Рудаков
30
Идову
23
Цискаридзе
22
Романенко
84
Кочкин
36
Панцырев
93
Смородин
29
Андриевский
85
Ефремов
79
Никонов
79
Никонов
85
Ефремов
59
Иванов
49
Богданов
49
Богданов
59
Иванов
33
Кокшаров
54
Сахно
54
Сахно
33
Кокшаров
65
Сокулов
43
Жариков
43
Жариков
65
Сокулов
92
Кочергин
11
Аксанов
11
Аксанов
92
Кочергин
8
Махмудов
97
Тихонов
97
Тихонов
8
Махмудов
84
Кочкин
10
Козлов
10
Козлов
84
Кочкин
29
Андриевский
10
Лаук
10
Лаук
29
Андриевский
88
Рудаков
49
Сиротин
49
Сиротин
88
Рудаков
36
Панцырев
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
36
Панцырев
22
Романенко
9
Субботин
9
Субботин
22
Романенко
Остались в запасе
Томь (мол)
Амкар (мол)
51
Владимир Агеев
ВР
14
Игорь Степанов
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
51
Владимир Агеев
ВР
Остались в запасе
14
Игорь Степанов
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Томь (мол) - Амкар (мол)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
Темп
Новости команд
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Томь (мол)
Амкар (мол)
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
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