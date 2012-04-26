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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Ахмат (мол)
Ростов (мол) - Ахмат (мол): обзор матча 26 апреля 2012
Ростов (мол)
26.04.2012, четверг, 17:00
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа B, 11 тур
1 : 0
Завершен
Ахмат (мол)
11'
Х. Байрамян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Ахмат (мол)
Замена
С. Михайлов
️️️️
А. Хагба
Вторая желтая
А. Кулишев
Замена
А. Солтаев
️️️️
С. Барзукаев
Замена
А. Тунденков
️️️️
И. Губанов
Замена
В. Иванов
️️️️
В. Мироник
Желтая карточка
М. Адаев
Замена
З. Таймысханов
️️️️
М. Янурсаев
Замена
А. Гарисултанов
️️️️
Б. Усманов
Желтая карточка
А. Демченко
Желтая карточка
А. Тохосашвили
Желтая карточка
Д. Кадиев
Замена
Д. Карташов
️️️️
А. Зотов
Желтая карточка
А. Кулишев
Желтая карточка
Б. Усманов
Желтая карточка
С. Сикач
Желтая карточка
С. Барзукаев
Замена
С. Сикач
️️️️
Р. Эдилов
Замена
А. Кулишев
️️️️
Х. Байрамян
Замена
А. Демченко
️️️️
А. Васильев
Красная карточка
Л. Гвазава
Замена
М. Янурсаев
️️️️
Т. Исламов
Желтая карточка
Х. Кадыров
ГОЛ! 1:0!
Х. Байрамян
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
12
Илья Мадилов
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
4
Андрей Васильев
ЛЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
27
Сергей Харламов
ЦЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
6
Оскар Аумада
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Ахмат (мол)
95
Ризавди Эдилов
ВР
36
Магомед Адаев
ЦЗ
44
Джабраил Кадиев
ЦЗ
61
Магомед Боршаев
ЦП
42
Аслан Тохосашвили
ЦП
94
Салах Барзукаев
ЦП
20
Бекхан Усманов
ЦП
6
Леван Гвазава
ЦП
51
Тарко Исламов
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Иса Байтиев
Ростов (мол)
12
Артем Орсаев
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
42
Александр Тунденков
ЦЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
56
Виталий Иванов
ЦП
54
Сергей Михайлов
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
Ахмат (мол)
88
Степан Сикач
ВР
60
Ахьяд Гарисултанов
ПЗ
63
Алихан Абухажиев
ЦП
64
Зелим Таймысханов
ЦП
76
Алихан Солтаев
ЦП
67
Магомед Янурсаев
ЦФ
3-2-1-1-1
12
Мадилов
27
Харламов
66
Губанов
8
Колодин
4
Васильев
5
Мироник
6
Аумада
19
Байрамян
70
Гурбанов
2-5-3
95
Эдилов
36
Адаев
44
Кадиев
61
Боршаев
94
Барзукаев
20
Усманов
6
Гвазава
42
Тохосашвили
10
Кадыров
33
Ахъядов
51
Исламов
19
Байрамян
32
Кулишев
32
Кулишев
19
Байрамян
5
Мироник
56
Иванов
56
Иванов
5
Мироник
68
Зотов
8
Карташов
8
Карташов
68
Зотов
66
Губанов
42
Тунденков
42
Тунденков
66
Губанов
4
Васильев
17
Демченко
17
Демченко
4
Васильев
37
Хагба
54
Михайлов
54
Михайлов
37
Хагба
51
Исламов
67
Янурсаев
67
Янурсаев
51
Исламов
20
Усманов
60
Гарисултанов
60
Гарисултанов
20
Усманов
Янурсаев
64
Таймысханов
64
Таймысханов
Янурсаев
94
Барзукаев
76
Солтаев
76
Солтаев
94
Барзукаев
95
Эдилов
88
Сикач
88
Сикач
95
Эдилов
Остались в запасе
Ростов (мол)
Ахмат (мол)
12
Артем Орсаев
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
63
Алихан Абухажиев
ЦП
Главный тренер
Иса Байтиев
Остались в запасе
12
Артем Орсаев
ВР
Остались в запасе
63
Алихан Абухажиев
ЦП
Главный тренер
Игорь Гамула
Главный тренер
Иса Байтиев
Статистика матча Ростов (мол) - Ахмат (мол)
2
1
1
7
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Информация о матче
Стадион:
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