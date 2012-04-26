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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атлетик - Спортинг
Атлетик - Спортинг: обзор матча 26 апреля 2012
Атлетик
26.04.2012, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/2 финала
3 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Спортинг
17'
М. Сусаета
45+1'
И. Гомес
88'
Ф. Льоренте
44'
Р. ван Вольфсвинкел
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Спортинг
90'
+4
Желтая карточка
Шандао
Замена
И. Перес
️️️️
А. Эррера
90'
+4
Замена
Г. Токеро
️️️️
И. Гомес
90'
+3
Замена
Б. Экиза
️️️️
И. Муньяин
89'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Льоренте
Пас отдал
И. Гомес
88'
84'
Замена
А. Каррильо
️️️️
А. Мартинш
Желтая карточка
И. Гомес
75'
64'
Замена
Жеффрен
️️️️
Б. Перейринья
59'
Желтая карточка
Д. Карришу
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
54'
46'
Замена
Д. Карришу
️️️️
М. Фернандес
ГОЛ! 2:1!
И. Гомес
Пас отдал
Ф. Льоренте
45'
+1
44'
ГОЛ! 1:1!
Р. ван Вольфсвинкел
ГОЛ! 1:0!
М. Сусаета
Пас отдал
Ф. Льоренте
17'
11'
Желтая карточка
Р. ван Вольфсвинкел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
51
Андони Ираола
(К)
ПЗ
11
Ибаи Гомес
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Андер Итурраспе
ОП
10
Икер Муньяин
АП
21
Андер Эррера
ПП
14
Маркель Сусаета
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
4
Полга
(К)
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ПЗ
17
Диего Капель
ЛВ
6
Стейн Схаарс
ОП
14
Матиас Фернандес
ЦП
28
Андре Мартинш
ЦП
25
Бруну Перейринья
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
21
Иньиго Перес
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Спортинг
16
Тьягу
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
9
Жеффрен
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
11
Диего Рубио
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Ирайсос
18
Ортенече
45
Аморебиета
51
Ираола
88
Мартинес
8
Итурраспе
21
Эррера
11
Гомес
10
Муньяин
14
Сусаета
12
Льоренте
4-1-2-2-1
1
Патрисиу
27
Перейра
2
Шандао
4
Полга
2
Инсуа
6
Схаарс
14
Фернандес
28
Мартинш
25
Перейринья
17
Капель
9
ван Вольфсвинкел
10
Муньяин
5
Экиза
5
Экиза
10
Муньяин
21
Эррера
21
Перес
21
Перес
21
Эррера
11
Гомес
23
Токеро
23
Токеро
11
Гомес
25
Перейринья
9
Жеффрен
9
Жеффрен
25
Перейринья
14
Фернандес
23
Карришу
23
Карришу
14
Фернандес
28
Мартинш
19
Каррильо
19
Каррильо
28
Мартинш
Остались в запасе
Атлетик
Спортинг
1
Рауль Фернандес
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
27
Давид Лопес
ПП
Главный тренер
Марсело Бьелса
16
Тьягу
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
11
Диего Рубио
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
27
Давид Лопес
ПП
Остались в запасе
16
Тьягу
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
11
Диего Рубио
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Статистика матча Атлетик - Спортинг
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
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Спортинг
- : -
25.11.2026
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Спортинг
1 : 0
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
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0 : 1
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Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Помощники судьи:
Майкл Малларки
Стивен Чайлд (оба Англия)
Стадион:
Сан Мамес
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:30 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол (HD)" 22:30 (прямая)
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