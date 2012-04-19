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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спортинг - Атлетик
Спортинг - Атлетик: обзор матча 19 апреля 2012
Спортинг
19.04.2012, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/2 финала
2 : 1
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Атлетик
76'
Э. Инсуа
80'
Д. Капель
54'
Й. Ортенече
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Атлетик
87'
Замена
Г. Токеро
️️️️
Ф. Льоренте
86'
Желтая карточка
Ф. Льоренте
Замена
Б. Перейринья
️️️️
Д. Капель
84'
84'
Замена
И. Гомес
️️️️
М. Сусаета
ГОЛ! 2:1!
Д. Капель
Пас отдал
М. Измайлов
80'
Замена
Д. Рубио
️️️️
А. Мартинш
76'
ГОЛ! 1:1!
Э. Инсуа
76'
73'
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
А. Эррера
Замена
А. Каррильо
️️️️
Д. Карришу
68'
Желтая карточка
Ж. Перейра
67'
Желтая карточка
М. Измайлов
60'
54'
ГОЛ! 0:1!
Й. Ортенече
29'
Желтая карточка
А. Итурраспе
11'
Желтая карточка
О. де Маркос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЛЗ
4
Полга
(К)
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ПЗ
17
Диего Капель
ЛВ
23
Даниэль Карришу
ОП
6
Стейн Схаарс
ЦП
28
Андре Мартинш
ЦП
2
Марат Измайлов
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
51
Андони Ираола
(К)
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Маркель Сусаета
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Спортинг
1
Марсело Бук
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
10
Ренато Нето
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
11
Диего Рубио
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Койкили
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Патрисиу
2
Инсуа
4
Полга
2
Шандао
27
Перейра
23
Карришу
6
Схаарс
28
Мартинш
17
Капель
2
Измайлов
9
ван Вольфсвинкел
3-2-2-2-1
1
Ирайсос
18
де Маркос
45
Аморебиета
5
Экиза
51
Ираола
18
Ортенече
8
Итурраспе
21
Эррера
14
Сусаета
10
Муньяин
12
Льоренте
17
Капель
25
Перейринья
25
Перейринья
17
Капель
23
Карришу
19
Каррильо
19
Каррильо
23
Карришу
28
Мартинш
11
Рубио
11
Рубио
28
Мартинш
21
Эррера
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
21
Эррера
14
Сусаета
11
Гомес
11
Гомес
14
Сусаета
12
Льоренте
23
Токеро
23
Токеро
12
Льоренте
Остались в запасе
Спортинг
Атлетик
1
Марсело Бук
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
10
Ренато Нето
ЦП
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Койкили
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
1
Марсело Бук
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
10
Ренато Нето
ЦП
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Койкили
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Спортинг - Атлетик
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
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Спортинг
- : -
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2 : 3
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Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
Жозе Алваладе
Где смотреть матч:
"НТВ" 22:50 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол 2" "НТВ-ПЛЮС Футбол 2 (HD)" 22:55 (прямая)
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