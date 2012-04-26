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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Химки
Оренбург - Химки: обзор матча 26 апреля 2012
Оренбург
26.04.2012, четверг, 17:00
Россия. ФНЛ, группа B, 44 тур
3 : 0
Завершен
Химки
56'
М. Шогенов
59'
В. Кулешов
85'
В. Полуяхтов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Химки
ГОЛ! 3:0!
В. Полуяхтов
Замена
Э. Кале
️️️️
В. Кулешов
Замена
Н. Иванников
️️️️
В. Гогберашвили
Замена
Д. Кленкин
️️️️
В. Булыга
Замена
С. Дебле
️️️️
Е. Кузнецов
Замена
Д. Рыжов
️️️️
Р. Мавлетдинов
ГОЛ! 2:0!
В. Кулешов
ГОЛ! 1:0!
М. Шогенов
Замена
Д. Вукобратович
️️️️
А. Кренделев
Желтая карточка
А. Кренделев
Желтая карточка
Д. Андреев
Желтая карточка
В. Тимофеев
16'
Замена
В. Тимофеев
️️️️
А. Каракин
2'
Желтая карточка
А. Каракин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
16
Леонид Мусин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
10
Виталий Булыга
ЛП
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Химки
25
Артур Нигматуллин
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
15
Александр Каракин
ЦЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
12
Сергей Ефимов
ЦЗ
22
Евгений Кузнецов
ЦП
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Оренбург
1
Федор Бурдыкин
ВР
12
Андрей Малых
ПЗ
4
Данил Кленкин
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
8
Константин Низовцев
ЦП
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
7
Элтон Кале
ЦФ
Химки
26
Владимир Сулейманов
ВР
19
Артак Алексанян
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
8
Серж Дебле
ЦП
29
Даниил Белоцерковский
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
87
Артур Едигарян
ЦП
3-2-5
16
Мусин
10
Парняков
15
Андреев
7
Кулешов
2
Полуяхтов
88
Ганиев
87
Гогберашвили
3
Ахмедов
8
Шогенов
33
Кренделев
10
Булыга
3-2-3-1-1
25
Нигматуллин
6
Шумейко
16
Мицейка
12
Ефимов
15
Каракин
55
Скобляков
22
Кузнецов
14
Мавлетдинов
3
Воронкин
77
Романенко
9
Мамтов
10
Булыга
4
Кленкин
4
Кленкин
10
Булыга
87
Гогберашвили
7
Иванников
7
Иванников
87
Гогберашвили
33
Кренделев
4
Вукобратович
4
Вукобратович
33
Кренделев
7
Кулешов
7
Элтон Кале
7
Элтон Кале
7
Кулешов
22
Кузнецов
8
Дебле
8
Дебле
22
Кузнецов
15
Каракин
13
Тимофеев
13
Тимофеев
15
Каракин
14
Мавлетдинов
63
Рыжов
63
Рыжов
14
Мавлетдинов
Остались в запасе
Оренбург
Химки
1
Федор Бурдыкин
ВР
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Константин Низовцев
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
29
Даниил Белоцерковский
ЦП
26
Владимир Сулейманов
ВР
19
Артак Алексанян
ЦЗ
87
Артур Едигарян
ЦП
Остались в запасе
1
Федор Бурдыкин
ВР
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Константин Низовцев
ЦП
Остались в запасе
29
Даниил Белоцерковский
ЦП
26
Владимир Сулейманов
ВР
19
Артак Алексанян
ЦЗ
87
Артур Едигарян
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Оренбург - Химки
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
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