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февраль 2012
март 2012
Россия. Премьер-лига (2011/2012). группа B, 36 тур
Томь
0 : 0
Крылья Советов
Матч завершен
Краснодар
0 : 1
Амкар-Пермь
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2011/2012). группа A, 36 тур
ЦСКА
0 : 2
Локомотив
Матч завершен
Англия. Премьер-Лига (2011/2012), 30 тур
Челси
0 : 0
Тоттенхэм
Матч завершен
Арсенал
3 : 0
Астон Вилла
Матч завершен
Болтон
2 : 1
Блэкберн
Матч завершен
Ливерпуль
1 : 2
Уиган Атлетик
Матч завершен
Норвич Сити
2 : 1
Вулверхэмптон
Матч завершен
Сандерленд
3 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
Матч завершен
Суонси
0 : 2
Эвертон
Матч завершен
Сток Сити
1 : 1
Манчестер Сити
Матч завершен
Испания. Примера (2011/2012), 30 тур
Мальорка
0 : 2
Барселона
Матч завершен
Реал
5 : 1
Реал Сосьедад
Матч завершен
Италия. Серия А (2011/2012), 29 тур
Милан
2 : 1
Рома
Матч завершен
Палермо
1 : 1
Удинезе
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2011/2012), 27 тур
Фрайбург
2 : 0
Кайзерслаутерн
Матч завершен
Боруссия М
1 : 2
Хоффенхайм
Матч завершен
Майнц
1 : 3
Герта
Матч завершен
Вердер
1 : 1
Аугсбург
Матч завершен
Бавария
2 : 1
Ганновер-96
Матч завершен
Шальке-04
2 : 0
Байер
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2011/2012), 29 тур
Аяччо
1 : 1
Лорьян
Матч завершен
Брест
0 : 1
Нанси
Матч завершен
Эвиан
0 : 3
Лилль
Матч завершен
Лион
2 : 1
Сошо
Матч завершен
Монпелье
1 : 0
Сент-Этьен
Матч завершен
Ницца
1 : 1
Марсель
Матч завершен
Валансьен
1 : 0
Ренн
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012). группа A, 6 тур
Динамо (мол)
0 : 1
Спартак М (мол)
Матч завершен
Анжи (мол)
0 : 1
Кубань (мол)
Матч завершен
Зенит (мол)
1 : 2
Рубин (мол)
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012). группа B, 6 тур
Ростов (мол)
0 : 1
Спартак Нч (мол)
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2011/2012), 39 тур
Дерби Каунти
3 : 2
Кристал Пэлас
Матч завершен
Лестер
2 : 1
Халл Сити
Матч завершен
Мидлсбро
1 : 1
Бристоль Сити
Матч завершен
Миллуолл
0 : 1
Лидс
Матч завершен
Ноттингем Форест
1 : 1
Брайтон
Матч завершен
Рединг
3 : 1
Блэкпул
Матч завершен
Саутгемптон
2 : 0
Донкастер Роверс
Матч завершен
Уотфорд
2 : 1
Ипсвич Таун
Матч завершен
Барнсли
1 : 0
Питерборо Юнайтед
Матч завершен
Бернли
2 : 2
Вест Хэм
Матч завершен
Ковентри
1 : 1
Портсмут
Матч завершен
США. МЛС 2012
Сиэтл
2 : 0
Динамо Хьюстон
Матч завершен
Торонто
0 : 3
Сан-Хосе
Матч завершен
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
Портленд
Матч завершен
США. МЛС 2012. группа Восточная конференция
Коламбус
2 : 0
Монреаль
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2011/2012), 24 тур
Арсенал
4 : 2
Металлист
Матч завершен
Днепр
3 : 1
Заря
Матч завершен
Металлург
2 : 0
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2011/2012), 32 тур
Фенербахче
1 : 0
Бурсаспор
Матч завершен
Австрия. Бундеслига (2011/2012), 27 тур
Капфенберг
1 : 1
Маттерсбург
Матч завершен
Аустрия
1 : 1
Штурм
Матч завершен
Винер-Нойштадт
1 : 1
Рид
Матч завершен
Адмира
2 : 2
Зальцбург
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2012, 1 тур
Славия-Мозырь
1 : 3
Неман
Матч завершен
Белшина
3 : 1
Динамо-Брест
Матч завершен
Минск
1 : 0
БАТЭ
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2011/2012), 22 тур
Ольборг
1 : 2
Сендерийск
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2011/2012), 27 тур
Рода
3 : 1
Витесс
Матч завершен
НАК Бреда
1 : 1
НЕК
Матч завершен
Херенвен
4 : 1
Венло
Матч завершен
АДО Ден Хааг
1 : 1
Твенте
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2011/2012), 24 тур
Ольяненси
0 : 0
Бенфика
Матч завершен
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012), 26 тур
Базель
5 : 0
Серветт
Матч завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012), 31 тур
Абердин
0 : 1
Инвернесс
Матч завершен
1 : 1
Сент-Миррен
Матч завершен
Хиберниан
0 : 2
Данди Юнайтед
Матч завершен
Килмарнок
2 : 0
Мазервелл
Матч завершен
Сент-Джонстон
2 : 1
Хартс
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012), 22 тур
Славия
1 : 1
Спарта
Матч завершен
Слован
3 : 0
Богемианс 1905
Матч завершен
Словацко
1 : 0
Баник
Матч завершен