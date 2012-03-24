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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Удинезе
Палермо - Удинезе: обзор матча 24 марта 2012
Палермо
24.03.2012, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 1
Завершен
Удинезе
31'
Ф. Микколи
84'
Г. Торже
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Удинезе
Замена
Ф. Делла Рокка
️️️️
Э. Баррето
ГОЛ! 1:1!
Г. Торже
Пас отдал
Р. Перейра
Замена
М. Агиррегарай
️️️️
Ф. Бальдзаретти
Желтая карточка
Й. Иличич
Желтая карточка
Д. Мильяччо
Замена
Й. Иличич
️️️️
А. Эрнандес
Замена
Г. Торже
️️️️
М. Пациенца
Желтая карточка
Д. Экстранд
Замена
Р. Перейра
️️️️
Д. Баста
Замена
Нейтон
️️️️
Д. Паскуале
ГОЛ! 1:0!
Ф. Микколи
Пас отдал
Э. Баррето
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
2
Эмилиано Вивиано
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
17
Андреа Мантовани
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ПЗ
8
Джулио Мильяччо
ЛП
5
Массимо Донати
ОП
8
Эдгар Баррето
АП
11
Абель Эрнандес
ПП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
18
Карлос Лабрин
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
24
Микеле Пациенца
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Палермо
30
Александрос Цорвас
ВР
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
20
Франко Васкес
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
4-1-2-1-2
2
Вивиано
42
Бальдзаретти
17
Мантовани
5
Миланович
5
Пизано
5
Донати
8
Мильяччо
11
Эрнандес
8
Баррето
18
Лабрин
10
Микколи
3-2-4-1
1
Ханданович
8
Баста
5
Данило
35
Кода
5
Экстранд
26
Паскуале
24
Пациенца
3
Пинци
22
Абди
27
Асамоа
10
Ди Натале
8
Баррето
14
Делла Рокка
14
Делла Рокка
8
Баррето
42
Бальдзаретти
13
Агиррегарай
13
Агиррегарай
42
Бальдзаретти
11
Эрнандес
72
Иличич
72
Иличич
11
Эрнандес
26
Паскуале
19
Нейтон
19
Нейтон
26
Паскуале
24
Пациенца
8
Торже
8
Торже
24
Пациенца
8
Баста
37
Перейра
37
Перейра
8
Баста
Остались в запасе
Палермо
Удинезе
30
Александрос Цорвас
ВР
18
Африйе Аква
ЦП
20
Франко Васкес
АП
19
Игор Будан
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
93
Даниэле Паделли
ВР
7
Пабло Армеро
ЛП
6
Желсон Фернандес
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
30
Александрос Цорвас
ВР
18
Африйе Аква
ЦП
20
Франко Васкес
АП
19
Игор Будан
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
7
Пабло Армеро
ЛП
6
Желсон Фернандес
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Палермо - Удинезе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Ренцо Барбера
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