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Сток Сити - Манчестер Сити
Сток Сити - Манчестер Сити: обзор матча 24 марта 2012
Сток Сити
24.03.2012, суббота, 21:30
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Сити
59'
П. Крауч
76'
Я. Туре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Манчестер Сити
+5
Желтая карточка
Я. Туре
Замена
К. Джонс
️️️️
П. Крауч
+2
Замена
Д. Милнер
️️️️
П. Хавьер Сабалета
Замена
У. Паласиос
️️️️
М. Этерингтон
ГОЛ! 1:1!
Я. Туре
Пас отдал
Г. Клиши
Замена
К. Тевес
️️️️
Г. Бэрри
Желтая карточка
М. Уилсон
Замена
А. Джонсон
️️️️
Д. Сильва
ГОЛ! 1:0!
П. Крауч
Пас отдал
Д. Пеннант
Замена
Д. Пеннант
️️️️
К. Джером
Желтая карточка
Г. Бэрри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
4
Дин Уайтхэд
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
36
Марк Уилсон
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
26
Мэттью Этерингтон
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ПП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
18
Гарет Бэрри
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Эдин Джеко
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
5
Рори Делап
ПП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
32
Карлос Тевес
ЦФ
4-4-2
31
Бегович
4
Уайтхэд
6
Хут
17
Шоукросс
28
Уилкинсон
36
Уилсон
12
Уилэн
26
Этерингтон
19
Уолтерс
15
Крауч
35
Джером
4-3-2-1
1
Харт
5
Сабалета
2
Туре
4
Ричардс
3
Клиши
18
Бэрри
42
Туре
14
Насри
21
Сильва
10
Джеко
45
Балотелли
26
Этерингтон
8
Паласиос
8
Паласиос
26
Этерингтон
35
Джером
7
Пеннант
7
Пеннант
35
Джером
15
Крауч
9
Джонс
9
Джонс
15
Крауч
5
Сабалета
20
Милнер
20
Милнер
5
Сабалета
21
Сильва
11
Джонсон
11
Джонсон
21
Сильва
18
Бэрри
32
Тевес
32
Тевес
18
Бэрри
Остались в запасе
Сток Сити
Манчестер Сити
29
Томас Соренсен
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
5
Рори Делап
ПП
Главный тренер
Тони Пулис
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
5
Рори Делап
ПП
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Сток Сити - Манчестер Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
Где смотреть матч:
"Россия 2" 21:25 (прямая)
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