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Норвич Сити - Вулверхэмптон
Норвич Сити - Вулверхэмптон: обзор матча 24 марта 2012
Норвич Сити
24.03.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
26'
Г. Холт
45+1'
Г. Холт (П)
25'
М. Джарвис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Вулверхэмптон
Желтая карточка
З. Уитбред
Замена
Д. Гормэн
️️️️
М. Кайтли
Вторая желтая
Г. Холт
Замена
С. Морисон
️️️️
С. Джексон
Замена
Э. Сурман
️️️️
Э. Беннетт
Замена
Н. Мильяш
️️️️
Э. Йонссон
Замена
С. Эбанкс-Блейк
️️️️
К. Дойл
Желтая карточка
Р. Джонсон
Желтая карточка
Г. Холт
Замена
К. Ноутон
️️️️
С. Лэппин
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Г. Холт
+1
Желтая карточка
Э. Йонссон
ГОЛ! 1:1!
Г. Холт
Пас отдал
С. Джексон
ГОЛ! 0:1!
М. Джарвис
Пас отдал
К. Дойл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
4
Зак Уитбред
ЦЗ
4
Саймон Лэппин
ЦЗ
19
Эллиотт Уорд
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
15
Дэвид Фокс
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
28
Майкл Кайтли
ЛП
5
Эггерт Йонссон
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Терри Коннор
Норвич Сити
31
Джед Стир
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
48
Эндрю Крофтс
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
20
Стив Морисон
ЦФ
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
Вулверхэмптон
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
46
Джонни Гормэн
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
4-4-2
26
Радди
4
Уитбред
19
Уорд
16
Мартин
4
Лэппин
15
Фокс
14
Хулахан
16
Хаусон
17
Беннетт
27
Холт
11
Джексон
3-5-2
13
Хеннесси
19
Стирмен
28
Джонсон
4
Бассонг
16
Джарвис
5
Йонссон
16
Эдвардс
3
Уорд
28
Кайтли
26
Флетчер
9
Дойл
4
Лэппин
26
Ноутон
26
Ноутон
4
Лэппин
17
Беннетт
16
Сурман
16
Сурман
17
Беннетт
11
Джексон
20
Морисон
20
Морисон
11
Джексон
28
Кайтли
46
Гормэн
46
Гормэн
28
Кайтли
5
Йонссон
10
Мильяш
10
Мильяш
5
Йонссон
9
Дойл
9
Эбанкс-Блейк
9
Эбанкс-Блейк
9
Дойл
Остались в запасе
Норвич Сити
Вулверхэмптон
31
Джед Стир
ВР
48
Эндрю Крофтс
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
19
Джек Прайс
ЦП
Главный тренер
Терри Коннор
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
48
Эндрю Крофтс
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
Остались в запасе
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
19
Джек Прайс
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Терри Коннор
Статистика матча Норвич Сити - Вулверхэмптон
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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