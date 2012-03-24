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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Заря
Днепр - Заря: обзор матча 24 марта 2012
Днепр
24.03.2012, суббота, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
3 : 1
Завершен
Заря
44'
Р. Ротань
70'
Н. Игнатьевич (АГ)
90+5'
Д. Олейник
82'
И. Галюза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Заря
ГОЛ! 3:1!
Д. Олейник
Пас отдал
Матеус
+5
Желтая карточка
Матеус
+3
ГОЛ! 2:1!
И. Галюза
Замена
А. Каниболоцкий
️️️️
Я. Лаштувка
Замена
Д. Хомченовский
️️️️
Л. Идахор
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Н. Игнатьевич
Замена
Д. Олейник
️️️️
Н. Калинич
Замена
М. Белый
️️️️
С. Ференчак
Желтая карточка
О. Мазух
Замена
Матеус
️️️️
Жулиано
Замена
И. Родич
️️️️
Д. Липартия
Желтая карточка
Л. Идахор
Желтая карточка
С. Кравченко
ГОЛ! 1:0!
Р. Ротань
Пас отдал
Е. Коноплянка
Желтая карточка
А. Грицай
Желтая карточка
И. Галюза
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Иван Стринич
ЛЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
14
Сергей Кравченко
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
20
Жулиано
АП
10
Роман Зозуля
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Заря
30
Дмитрий Козаченко
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
6
Никита Каменюка
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
2
Илья Галюза
ЦП
18
Сергей Ференчак
ЦП
11
Лаки Идахор
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Днепр
1
Антон Каниболоцкий
ВР
22
Самуэль Инкум
ПЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
8
Руслан Бабенко
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
24
Виталий Каверин
ЦФ
99
Матеус
ЦФ
Заря
12
Виталий Постранский
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
20
Даниэль Аддо
ЦЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
14
Вадим Милько
ЦП
55
Иван Родич
АП
4-2-3-1
27
Лаштувка
23
Стринич
3
Мазух
5
Мандзюк
14
Чеберячко
14
Кравченко
29
Ротань
22
Коноплянка
20
Жулиано
10
Зозуля
9
Калинич
4-4-2
30
Козаченко
16
Ярмаш
44
Шунич
15
Вернидуб
12
Игнатьевич
35
Грицай
2
Галюза
18
Ференчак
6
Каменюка
13
Липартия
11
Идахор
27
Лаштувка
1
Каниболоцкий
1
Каниболоцкий
27
Лаштувка
9
Калинич
16
Олейник
16
Олейник
9
Калинич
20
Жулиано
99
Матеус
99
Матеус
20
Жулиано
11
Идахор
10
Хомченовский
10
Хомченовский
11
Идахор
18
Ференчак
29
Белый
29
Белый
18
Ференчак
13
Липартия
55
Родич
55
Родич
13
Липартия
Остались в запасе
Днепр
Заря
8
Руслан Бабенко
ЦП
24
Виталий Каверин
ЦФ
22
Самуэль Инкум
ПЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
12
Виталий Постранский
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
20
Даниэль Аддо
ЦЗ
14
Вадим Милько
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
8
Руслан Бабенко
ЦП
24
Виталий Каверин
ЦФ
22
Самуэль Инкум
ПЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
Остались в запасе
12
Виталий Постранский
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
20
Даниэль Аддо
ЦЗ
14
Вадим Милько
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Днепр - Заря
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
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