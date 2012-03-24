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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Реал Сосьедад
Реал - Реал Сосьедад: обзор матча 24 марта 2012
Реал
24.03.2012, суббота, 23:00
Испания. Примера, 30 тур
5 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
6'
Г. Игуаин
32'
К. Роналду
40'
К. Бензема
49'
К. Бензема
56'
К. Роналду
42'
С. Рамос (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Реал Сосьедад
Желтая карточка
В. Демидов
Замена
Хесе
️️️️
К. Роналду
Замена
Н. Шахин
️️️️
К. Бензема
Замена
Ф. Коэнтрау
️️️️
С. Хедира
Замена
Р. Пардо
️️️️
Л. Кадамуро
Замена
К. Вела
️️️️
И. Агиррече
ГОЛ! 5:1!
К. Роналду
Пас отдал
Г. Игуаин
ГОЛ! 4:1!
К. Бензема
Пас отдал
С. Хедира
Желтая карточка
Х. Алонсо
+1
Замена
Д. Зурутуса
️️️️
М. Гонсалес
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
С. Рамос
ГОЛ! 3:0!
К. Бензема
Пас отдал
Х. Алонсо
Желтая карточка
А. де ла Белья
Желтая карточка
М. Гонсалес
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
Пас отдал
Кака
Желтая карточка
И. Мартинес
ГОЛ! 1:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
К. Бензема
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
9
Гонсало Игуаин
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Кака
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
11
Микел Аранбуру
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Реал
1
Антонио Адан
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
21
Диего Ифран
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
4-3-1-2
12
Касильяс
12
Марсело
19
Варан
93
Рамос
5
Арбелоа
9
Игуаин
28
Хедира
3
Алонсо
10
Кака
9
Бензема
7
Роналду
3-2-3-2
1
Браво
3
де ла Белья
3
Гонсалес
15
Демидов
23
Кадамуро
26
Мартинес
14
Ильярраменди
10
Прието
11
Аранбуру
7
Гризманн
9
Агиррече
28
Хедира
17
Коэнтрау
17
Коэнтрау
28
Хедира
9
Бензема
8
Шахин
8
Шахин
9
Бензема
7
Роналду
10
Хесе
10
Хесе
7
Роналду
3
Гонсалес
17
Зурутуса
17
Зурутуса
3
Гонсалес
23
Кадамуро
14
Пардо
14
Пардо
23
Кадамуро
9
Агиррече
10
Вела
10
Вела
9
Агиррече
Остались в запасе
Реал
Реал Сосьедад
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Главный тренер
Жозе Моуринью
25
Тоньо
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
21
Диего Ифран
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
21
Диего Ифран
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Реал - Реал Сосьедад
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая)
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