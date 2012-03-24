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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Суонси - Эвертон
Суонси - Эвертон: обзор матча 24 марта 2012
Суонси
24.03.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
0 : 2
Завершен
Эвертон
59'
Л. Бэйнс
76'
Н. Елавич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Эвертон
Замена
Д. Хейтинга
️️️️
Д. Гибсон
Желтая карточка
С. Пиенаар
Замена
Д. Стракуалурси
️️️️
Н. Елавич
ГОЛ! 0:2!
Н. Елавич
Пас отдал
М. Феллайни
Желтая карточка
Д. Гибсон
Замена
Л. Мур
️️️️
Д. Грэм
Замена
Л. Лита
️️️️
У. Раутледж
Замена
Д. МакИкран
️️️️
Г. Сигурдссон
ГОЛ! 0:1!
Л. Бэйнс
Пас отдал
М. Феллайни
Замена
М. Феллайни
️️️️
Т. Кэхилл
Желтая карточка
Д. Аллен
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ПЗ
7
Скотт Синклейр
ЛП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
7
Джо Аллен
ОП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
18
Фил Невилл
ЛП
20
Стивен Пиенаар
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
17
Тим Кэхилл
АП
21
Леон Осман
ПП
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
5
Алан Тейт
ЦЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
21
Марк Говер
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
27
Люк Мур
ЦФ
18
Лерой Лита
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
4-2-1-2-1
13
Ворм
3
Тэйлор
29
Колкер
5
Уилльямс
22
Ранхель
7
Бриттон
7
Аллен
7
Синклейр
15
Раутледж
10
Сигурдссон
12
Грэм
4-4-1-1
1
Ховард
2
Хибберт
25
Дистен
19
Ягиелка
3
Бэйнс
21
Осман
20
Пиенаар
24
Гибсон
18
Невилл
17
Кэхилл
18
Елавич
10
Сигурдссон
16
МакИкран
16
МакИкран
10
Сигурдссон
12
Грэм
27
Мур
27
Мур
12
Грэм
15
Раутледж
18
Лита
18
Лита
15
Раутледж
24
Гибсон
5
Хейтинга
5
Хейтинга
24
Гибсон
17
Кэхилл
25
Феллайни
25
Феллайни
17
Кэхилл
18
Елавич
11
Стракуалурси
11
Стракуалурси
18
Елавич
Остались в запасе
Суонси
Эвертон
25
Герхард Треммель
ВР
5
Алан Тейт
ЦЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
21
Марк Говер
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
82
Ян Муха
ВР
99
Магайе Гуйе
ПП
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
5
Алан Тейт
ЦЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
21
Марк Говер
ЦП
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
99
Магайе Гуйе
ПП
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Суонси - Эвертон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
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