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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Рома
Милан - Рома: обзор матча 24 марта 2012
Милан
24.03.2012, суббота, 21:00
Италия. Серия А, 29 тур
2 : 1
Завершен
Рома
53'
З. Ибрагимович (П)
83'
З. Ибрагимович
44'
П. Освальдо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Рома
Желтая карточка
С. Мунтари
Замена
А. Аквилани
️️️️
С. Эль-Шаарави
ГОЛ! 2:1!
З. Ибрагимович
Пас отдал
С. Мунтари
Замена
Э. Ламела
️️️️
Ф. Гаго
Желтая карточка
Д. Месба
Замена
М. Пьянич
️️️️
Ф. Борини
Замена
Б. Кркич
️️️️
Ф. Тотти
Замена
К. Боатенг
️️️️
У. Эмануэльсон
ГОЛ с пенальти! 1:1!
З. Ибрагимович
Желтая карточка
Г. Хайнце
ГОЛ! 0:1!
П. Освальдо
Пас отдал
Д. Де Росси
Желтая карточка
З. Ибрагимович
Желтая карточка
П. Освальдо
Замена
Д. Дзамбротта
️️️️
Т. Силва
12'
Травма
Т. Силва
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ПЗ
4
Салли Мунтари
ЛП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
23
Антонио Ночерино
ПП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Рома
1
Маартен Стекеленбург
ВР
11
Родриго Таддеи
ЛЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ПЗ
10
Пабло Освальдо
ЛП
5
Фернандо Гаго
ЦП
16
Фабио Борини
АП
77
Маркиньо
АП
16
Даниэле Де Росси
ПП
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Милан
32
Марко Амелия
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Рома
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
12
Сисиньо
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
30
Фабио Симплисио
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Боян Кркич
ЦФ
4-4-1-1
32
Аббьяти
15
Месба
3
Силва
5
Мексес
23
Бонера
4
Мунтари
18
Эмануэльсон
90
Амброзини
23
Ночерино
92
Эль-Шаарави
11
Ибрагимович
4-3-2-1
1
Стекеленбург
20
Рози
5
Хайнце
24
Кьер
11
Таддеи
16
Де Росси
5
Гаго
10
Освальдо
16
Борини
77
Маркиньо
10
Тотти
3
Силва
19
Дзамбротта
19
Дзамбротта
3
Силва
92
Эль-Шаарави
20
Аквилани
20
Аквилани
92
Эль-Шаарави
18
Эмануэльсон
27
Боатенг
27
Боатенг
18
Эмануэльсон
16
Борини
15
Пьянич
15
Пьянич
16
Борини
5
Гаго
9
Ламела
9
Ламела
5
Гаго
10
Тотти
9
Кркич
9
Кркич
10
Тотти
Остались в запасе
Милан
Рома
32
Марко Амелия
ВР
13
Алессандро Неста
ЦЗ
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
12
Сисиньо
ПЗ
30
Фабио Симплисио
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
13
Алессандро Неста
ЦЗ
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
Остались в запасе
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
12
Сисиньо
ПЗ
30
Фабио Симплисио
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Милан - Рома
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 20:55 (прямая)
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