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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Герта
Майнц - Герта: обзор матча 24 марта 2012
Майнц
24.03.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
1 : 3
Завершен
Герта
58'
Э. Чупо-Мотинг
41'
Э. Бен-Хатира
52'
А. Рамос
69'
А. Рамос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Герта
+3
Замена
Ф. Пердедай
️️️️
Раффаэл
Желтая карточка
К. Лелль
Замена
П. Ласогга
️️️️
А. Рамос
Замена
М. Гавранович
️️️️
М. Зидан
Замена
А. Иваншиц
️️️️
Ю. Полански
Желтая карточка
Я. Кирхгофф
ГОЛ! 1:3!
А. Рамос
Замена
П. Эберт
️️️️
Э. Бен-Хатира
Замена
З. Штибер
️️️️
Н. Мюллер
ГОЛ! 1:2!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
М. Зидан
ГОЛ! 0:2!
А. Рамос
Пас отдал
Раффаэл
ГОЛ! 0:1!
Э. Бен-Хатира
Пас отдал
Н. Рукавица
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
33
Марко Калиджиури
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Герта
1
Томас Крафт
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
18
Петер Нимайер
ПП
11
Раффаэл
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
4
Николче Новески
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Золтан Штибер
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Герта
1
Майкел Аэртс
ВР
29
Себастьян Нойманн
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
8
Фанол Пердедай
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
3-4-3
28
Веткло
8
Забавник
26
Бунгерт
27
Кирхгофф
33
Калиджиури
8
Полански
9
Мюллер
19
Сото
13
Чупо-Мотинг
10
Зидан
11
Салаи
3-2-3-2
1
Крафт
11
Баcтианс
4
Хубник
16
Янкер
22
Лелль
3
Кобиашвили
18
Нимайер
28
Бен-Хатира
13
Рукавица
20
Рамос
11
Раффаэл
9
Мюллер
10
Штибер
10
Штибер
9
Мюллер
8
Полански
23
Иваншиц
23
Иваншиц
8
Полански
10
Зидан
19
Гавранович
19
Гавранович
10
Зидан
11
Раффаэл
8
Пердедай
8
Пердедай
11
Раффаэл
28
Бен-Хатира
20
Эберт
20
Эберт
28
Бен-Хатира
20
Рамос
10
Ласогга
10
Ласогга
20
Рамос
Остались в запасе
Майнц
Герта
33
Хайнц Мюллер
ВР
4
Николче Новески
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
Главный тренер
Томас Тухель
1
Майкел Аэртс
ВР
29
Себастьян Нойманн
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Остались в запасе
33
Хайнц Мюллер
ВР
4
Николче Новески
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
Остались в запасе
1
Майкел Аэртс
ВР
29
Себастьян Нойманн
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Статистика матча Майнц - Герта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Стадион:
Брюхвег
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