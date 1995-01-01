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    Леван Кобиашвили

    Защитник
    Имя Леван
    Отчество Зурабович
    Фамилия Кобиашвили
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Тбилиси
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 июля 1977 (45 лет)
    Рост 183
    Вес 79
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