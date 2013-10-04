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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Герта
Ганновер-96 - Герта: обзор матча 04 октября 2013
Ганновер-96
04.10.2013, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Герта
23'
К. Шульц
81'
Ронни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Герта
Замена
Д. Кадах
️️️️
Л. Андреасен
90'
83'
Замена
К. Янкер
️️️️
П. Пекарик
Желтая карточка
Марсело
82'
81'
ГОЛ! 1:1!
Ронни
80'
Замена
С. Вагнер
️️️️
А. Рамос
80'
Замена
Ронни
️️️️
С. Аллагуи
61'
Желтая карточка
С. Лангкамп
Замена
Л. Биттенкурт
️️️️
Я. Шлаудрафф
57'
Желтая карточка
Л. Штиндль
53'
51'
Желтая карточка
Н. Шульц
Замена
Э. Приб
️️️️
Д. Я Конан
46'
36'
Желтая карточка
С. Аллагуи
ГОЛ! 1:0!
К. Шульц
23'
Желтая карточка
Я. Шлаудрафф
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
13
Ларс Штиндль
АП
2
Леон Андреасен
ПП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
7
Эдгар Приб
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
63
Дениз Кадах
ЦФ
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
12
Ронни
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
4-2-1-3
20
Цилер
19
Шульц
6
Марсело
15
Поконьоли
2
Сакаи
9
Хусти
2
Андреасен
13
Штиндль
11
Конан
9
Собич
13
Шлаудрафф
3-2-2-2
1
Крафт
28
Лустенбергер
15
ван ден Берг
4
Лангкамп
22
Пекарик
21
Хосогаи
28
Бен-Хатира
5
Скьельбред
20
Рамос
9
Аллагуи
13
Шлаудрафф
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
13
Шлаудрафф
2
Андреасен
63
Кадах
63
Кадах
2
Андреасен
11
Конан
7
Приб
7
Приб
11
Конан
9
Аллагуи
12
Ронни
12
Ронни
9
Аллагуи
22
Пекарик
16
Янкер
16
Янкер
22
Пекарик
20
Рамос
2
Вагнер
2
Вагнер
20
Рамос
Остались в запасе
Ганновер-96
Герта
14
Маркус Миллер
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
38
Толга Чигерчи
ОП
30
Саша Бурхерт
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
18
Петер Нимайер
ПП
Главный тренер
Йос Лухукай
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
Остались в запасе
38
Толга Чигерчи
ОП
30
Саша Бурхерт
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
18
Петер Нимайер
ПП
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Йос Лухукай
Статистика матча Ганновер-96 - Герта
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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