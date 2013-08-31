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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Герта
Вольфсбург - Герта: обзор матча 31 августа 2013
Вольфсбург
31.08.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Герта
42'
И. Олич
45+2'
Диего (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Герта
87'
Замена
П. Клюге
️️️️
А. Баумйоханн
Замена
М. Шефер
️️️️
К. Чжа-Чеол
87'
Замена
Т. Клозе
️️️️
Я. Полак
81'
Замена
С. Медойевич
️️️️
И. Перишич
74'
65'
Желтая карточка
С. Вагнер
63'
Замена
С. Вагнер
️️️️
С. Аллагуи
63'
Замена
Ронни
️️️️
Э. Бен-Хатира
60'
Желтая карточка
С. Лангкамп
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Диего
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
И. Олич
Пас отдал
Налдо
42'
Желтая карточка
Налдо
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
8
Ян Полак
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
10
Диего
АП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Герта
1
Томас Крафт
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
5
Александр Баумйоханн
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
20
Адриан Рамос
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
20
Стефан Кучке
ЦФ
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
12
Ронни
ЦП
24
Пеер Клюге
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
4-3-2-1
16
Бенальо
13
Родригес
31
Кнохе
27
Налдо
20
Виейринья
8
Полак
28
Треш
10
Ку Чжа-Чеол
14
Перишич
10
Диего
40
Олич
3-2-2-2
1
Крафт
28
Лустенбергер
4
Лангкамп
25
Брукс
22
Пекарик
21
Хосогаи
28
Бен-Хатира
5
Баумйоханн
9
Аллагуи
20
Рамос
10
Ку Чжа-Чеол
4
Шефер
4
Шефер
10
Ку Чжа-Чеол
8
Полак
5
Клозе
5
Клозе
8
Полак
14
Перишич
34
Медойевич
34
Медойевич
14
Перишич
28
Бен-Хатира
12
Ронни
12
Ронни
28
Бен-Хатира
5
Баумйоханн
24
Клюге
24
Клюге
5
Баумйоханн
9
Аллагуи
2
Вагнер
2
Вагнер
9
Аллагуи
Остались в запасе
Вольфсбург
Герта
20
Стефан Кучке
ЦФ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
31
Макс Грюн
ВР
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
30
Саша Бурхерт
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
18
Петер Нимайер
ПП
Главный тренер
Йос Лухукай
Остались в запасе
20
Стефан Кучке
ЦФ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
31
Макс Грюн
ВР
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
18
Петер Нимайер
ПП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Йос Лухукай
Статистика матча Вольфсбург - Герта
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Фольксваген
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