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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Герта
Айнтрахт - Герта: обзор матча 25 января 2014
Айнтрахт
25.01.2014, суббота, 21:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Герта
36'
А. Майер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Герта
Желтая карточка
П. Швеглер
90'
+1
Замена
А. Мадлунг
️️️️
Я. Розенталь
85'
78'
Замена
С. Вагнер
️️️️
П. Скьельбред
75'
Желтая карточка
П. Скьельбред
73'
Замена
Л. Кобиашвили
️️️️
Х. Хосогаи
Замена
Хоселу
️️️️
Ш. Айхнер
73'
72'
Желтая карточка
Ронни
56'
Замена
Ронни
️️️️
Н. Шульц
Замена
Ш. Шрёк
️️️️
Т. Инуи
56'
ГОЛ! 1:0!
А. Майер
Пас отдал
М. Русс
36'
26'
Желтая карточка
А. Рамос
Желтая карточка
К. Самбрано
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
29
Штефан Айхнер
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
Главный тренер
Армин Фех
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
14
Нико Шульц
ЛЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
20
Адриан Рамос
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
0
Тобиас Вайс
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
10
Хани Мухтар
ЦП
8
Марсель Ндженг
ЦП
12
Ронни
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
4-4-2
1
Трапп
15
Джакпа
3
Самбрано
23
Русс
2
Юнг
29
Айхнер
17
Роде
27
Швеглер
14
Майер
14
Инуи
10
Розенталь
3-2-2-2
1
Крафт
15
ван ден Берг
4
Лангкамп
28
Лустенбергер
22
Пекарик
14
Шульц
18
Нимайер
5
Скьельбред
9
Аллагуи
20
Рамос
10
Розенталь
39
Мадлунг
39
Мадлунг
10
Розенталь
14
Инуи
10
Шрёк
10
Шрёк
14
Инуи
29
Айхнер
13
Хоселу
13
Хоселу
29
Айхнер
14
Шульц
12
Ронни
12
Ронни
14
Шульц
21
Хосогаи
3
Кобиашвили
3
Кобиашвили
21
Хосогаи
5
Скьельбред
2
Вагнер
2
Вагнер
5
Скьельбред
Остались в запасе
Айнтрахт
Герта
1
Феликс Видвальд
ВР
0
Тобиас Вайс
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
10
Хани Мухтар
ЦП
8
Марсель Ндженг
ЦП
22
Руне Ярстейн
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
Главный тренер
Йос Лухукай
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
0
Тобиас Вайс
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Остались в запасе
10
Хани Мухтар
ЦП
8
Марсель Ндженг
ЦП
22
Руне Ярстейн
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Йос Лухукай
Статистика матча Айнтрахт - Герта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Дойче банк Парк
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