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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Герта
Шальке-04 - Герта: обзор матча 28 марта 2014
Шальке-04
28.03.2014, пятница, 23:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Герта
16'
Ч. Обаси Огбуке
46'
К. Хунтелаар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Герта
Замена
Ф. Макс
️️️️
Ю. Дракслер
88'
Замена
Э. Аннан
️️️️
Ч. Обаси Огбуке
84'
77'
Замена
П. Нимайер
️️️️
Т. Чигерчи
Замена
А. Салаи
️️️️
М. Майер
74'
Желтая карточка
Р. Нойштедтер
65'
59'
Замена
А. Баумйоханн
️️️️
С. Вагнер
59'
Замена
Ронни
️️️️
П. Скьельбред
ГОЛ! 2:0!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Ч. Обаси Огбуке
46'
33'
Желтая карточка
Т. Чигерчи
ГОЛ! 1:0!
Ч. Обаси Огбуке
Пас отдал
Ж. Матип
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Макс Майер
АП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
14
Нико Шульц
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
8
Марсель Ндженг
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
20
Адриан Рамос
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
26
Дэннис Эрдманн
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
6
Энтони Аннан
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
11
Адам Салаи
ЦФ
Герта
35
Мариус Герсбек
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
12
Ронни
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
4-1-1-2-2
1
Ферманн
5
Колашинац
23
Айхан
32
Матип
2
Хогланд
33
Нойштедтер
27
Горецка
7
Дракслер
7
Майер
21
Хунтелаар
7
Обаси Огбуке
3-1-3-3
22
Ярстейн
3
Кобиашвили
4
Лангкамп
14
Шульц
38
Чигерчи
28
Бен-Хатира
5
Скьельбред
8
Ндженг
9
Аллагуи
2
Вагнер
20
Рамос
7
Дракслер
30
Макс
30
Макс
7
Дракслер
7
Обаси Огбуке
6
Аннан
6
Аннан
7
Обаси Огбуке
7
Майер
11
Салаи
11
Салаи
7
Майер
5
Скьельбред
12
Ронни
12
Ронни
5
Скьельбред
2
Вагнер
5
Баумйоханн
5
Баумйоханн
2
Вагнер
38
Чигерчи
18
Нимайер
18
Нимайер
38
Чигерчи
Остались в запасе
Шальке-04
Герта
26
Тимо Хильдебранд
ВР
26
Дэннис Эрдманн
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Йенс Келлер
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
35
Мариус Герсбек
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
Главный тренер
Йос Лухукай
Остались в запасе
26
Тимо Хильдебранд
ВР
26
Дэннис Эрдманн
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
10
Лерой Сане
ПВ
Остались в запасе
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
35
Мариус Герсбек
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
Главный тренер
Йенс Келлер
Главный тренер
Йос Лухукай
Статистика матча Шальке-04 - Герта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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